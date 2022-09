Dopo alcuni mesi di silenzio, in questi giorni Sentinel Toys, ha ufficialmente aperto i preordini per Shin Mori (in Italia conosciuto come Simo del mare). Con questa uscita, siamo arrivati al quinto rilascio delle action figure del brand I 5 Samurai (Samurai Troopers nella versione originale): dopo Ryo il Fuoco (già disponibile), Sami la Luce (già disponibile), Kimo il cielo (già disponibile) e Ryo Kikutei (in arrivo a fine 2022).

L’action figure di Simo realizzata completamente in plastica, sarà alta circa 16,5 cm, caratterizzata da una notevole posabilità che grazie alle numerose articolazioni presenti sarà possibile riprodurre ogni posa che ci verrà in mente per ricreare al meglio la nostra scena preferita dell’anime e non solo. Nella confezione non mancheranno parti alternative tra cui: mani e visi intercambiabili, il tridente e lo stand per montare l’armatura.

Shin Mori (Simo del Mare), è il ragazzo più pacifico del quintetto e cerca sempre in tutti i modi di evitare gli scontri. Questo non significa che sia una persona codarda, perché se è necessario è in grado di sfoderare tutta la sua forza. Come il suo compagno Sami, anche lui pensa molto prima di agire e di tenere a bada i suoi compagni con la testa calda (Ryo e Shido). Simo indossa l’armatura azzurra che rappresenta l’acqua e la sua arma principale è un lungo tridente. La sua abilità nel combattimento in acqua è il suo punto di forza, infatti durante gli scontri con i nemici è praticamente imbattibile, mentre sulla terra ferma le sue abilità da guerriero si riducono di molto.

La figure di Sami del mare è la quinta action figure dedicata a I 5 Samurai e uscirà in Giappone nel mese di Giugno 2023 (nei mesi successivi in Italia) ad un costo di 17.000 Yen.

Tra i numerosi prodotti che popolano il mondo de I 5 Samurai ci sentiamo di darvi qualche consiglio per gli acquisti, con una lista di prodotti davvero interessante che varia dalle Action figure ai DVD.