60mo anniversario di Barbie, Zaini propone una Limited Edition al cioccolato

Mattel e Zaini hanno stretto una collaborazione per produrre una nuova linea di barrette di cioccolato dedicata all'iconica Barbie.

In occasione del 60° anniversario di Barbie, la centenaria fabbrica di cioccolato Luigi Zaini ha annunciato una collezione di tavolette ispirate a quattro Barbie iconiche, scelte tra le più rappresentative realizzate negli anni 1959, 1985, 1990 e 2017.

I modelli che hanno ispirato la nuova serie limitata di barrette di cioccolato sono Barbie Original, Barbie Day-to-Night, Barbie Totally Hair e Barbie Astronaut, che saranno messe in vendita a partire da questo mese presso Zaini Milano, “l’esclusiva boutique – chocolat creata da Zaini nel 2013 per raccontare la sua storia anche attraverso un luogo suggestivo, arredato con foto, ritratti, incarti e mobili originali“.

“Il desiderio di partecipare attivamente a questo importante anniversario di Barbie – spiegano Luigi e Antonella Zaini, terza generazione alla guida dell’azienda dolciaria – trova ragione non solo nel felice rapporto con Mattel e Victoria Licensing, ma anche nella coerenza tra i valori trasmessi dal posizionamento di Barbie, che la vede sempre più impegnata nel sostegno all’empowerment femminile e la storia della nostra nonna Olga, una donna coraggiosa e volitiva che assunse la guida dell’azienda nel 1938, una delle pochissime donne italiane alla guida di un’azienda industriale, che non rinunciò né al suo progetto imprenditoriale che a coltivare il suo fascino.”

rbt

“La pluriennale partnership con Zaini – dichiara Eleonora Schiavoni Managing Director Victoria Licensing – è per Mattel, una collaborazione di grande rilievo non solo con riferimento all’evento del 60° compleanno di Barbie con questa speciale ed esclusiva collezione di tavolette, ma anche per quanto riguarda il suo supporto, durante tutto il corso dell’anno, con prodotti di altissima qualità anche in relazione agli altri brand Mattel come Hot Wheels, Sam il Pompiere e il Trenino Thomas, diventando così un’unione commerciale di grande rilevanza anche a livello europeo“.

Filippo Agnello Vice President & Country Manager Italy, Spain and Portugal Mattel afferma: “Quest’anno Barbie raggiunge un traguardo fantastico, compie 60 anni: questo in un industria dove 3-5 anni sono già considerati un ottimo successo, è un fatto veramente straordinario. […] Sessanta anni senza una ruga quindi, e con tutta l’energia necessaria per continuare ad essere un riferimento a livello globale. Con enorme entusiasmo in Mattel celebreremo, quindi, quest’anno il 60°anniversario di Barbie attraverso iniziative di grande impatto mediatico che ci accompagneranno per tutto il 2019“.

Insomma, Barbie ha regalato non solo grosse emozioni a tutti gli appassionati, ma anche grosse soddisfazioni a tutti gli addetti ai lavori che hanno avuto modo di creare sempre più modelli dell’iconica fashion doll della Cultura Pop mondiale.