75267 – Mandalorian Battle Pack ecco il secondo set Lego dedicato a The Mandalorian

Anche Lego viene travolta dalla “febbre mandaloriana” e online emergono le immagini del set Lego Star Wars 75267 – Mandalorian Battle Pack.

75267 – Mandalorian Battle Pack conterrà 4 minifigure mandaloriane complete di armi (perché ricordiamoci che le armi sono la loro religione), una motojet e un muretto che potrà essere utilizzato dalle minifigure come elemento di copertura durante la battaglia.

Purtroppo al momento Lego non ha diffuso altre informazioni oltre alle immagini del set, quindi non sappiamo la quantità dei pezzi contenuta all’interno del set, anche se ad occhio, osservando le fotografie, è possibile fare una stima di circa una settantina di elementi.



Il set 75267 – Mandalorian Battle Pack sarà la seconda scatola Lego dedicata alla serie tv Disney+ e accompagnerà il set 75254 – Raider AT-ST presentato lo scorso ottobre, in occasione del Triple Force Friday.

Nel 2011 Lego aveva prodotto un altro set dedicato ai combattenti di Mandalore, il 7914 – Mandalorian Battle Pack, ispirato alla serie Clone Wars e che conteneva al suo interno 4 minifigure di combattenti mandaloriani, una torretta e una motojet. Il set 75267 richiama il suo predecessore, ma ne attualizza lo stile in accordo con la lore della nuova serie tv.

La lore dedicata a Mandalore e ai suoi figli è stata infatti sviluppata principalmente da Dave Filoni nelle serie animate Clone Wars e Star Wars Rebels e ovviamente anche in The Mandalorian, dove usi e tradizioni di questo pianeta ricoprono una parte importante nella caratterizzazione di Mando.

75267 – Mandalorian Battle Pack dovrebbe essere distribuito entro la fine dell’anno e, secondo il rivenditore tedesco Spielwaren, il set dovrebbe avere un costo di 14,99 euro.