A Babbo Morto – il nuovo libro di Zerocalcare

A pochi giorni dall’uscita di Scheletri, BAO Publishing, attraverso un post sulla sua pagina facebook ufficiale, annuncia l’uscita di A Babbo Morto un nuovo libro di Zerocalcare che sarà disponibile in libreria e fumetteria a partire dal 12 novembre!

Con A Babbo Morto, Zerocalcare svelerà la scabrosa verità dietro l’impero creato dal vecchietto barbuto più famoso di tutti i tempi infrangendo i cuori di milioni di… adulti.

Si tratta di un libro ibrido a metà fra fumetto, illustrazione e dossier d’inchiesta (80 pagine) interamente colorato da Alberto Madrigal, nella sua più lunga collaborazione con Zerocalcare a oggi, ed è senza ombra di dubbio un “oggetto anomalo che vi darà finalmente un buon motivo per essere tristi a Natale, come tutte le persone normali!”.

Sul suo sito ufficiale, BAO Publishing presenta così A Babbo Morto:

Natale… i regali, il cenone, i parenti… ma ci avete mai pensato alle condizioni di lavoro dei folletti nella fabbrica di Babbo Natale? Zerocalcare sì, e vi racconta per la prima volta la scabrosa verità dietro al business della consegna dei regali. Bonus! Le anziane rider della Befana scioperano insieme ai minatori sardi (le cui miniere di carbone vengono chiuse perché nelle calze i bambini preferiscono trovare gli orsetti gommosi), per ottenere migliori condizioni di lavoro! Un libro a metà tra favola (cinica) illustrata e fumetto, magistralmente colorato da Alberto Madrigal. Quando finirete di leggerlo vi ripeterete ad alta voce che Babbo Natale non esiste per sentirvi meno tristi!

Eccovi invece una corposa anteprima:

È disponibile Scheletri, primo romanzo grafico inedito del popolare autore romano dal 2018.

Eccovi la sinossi:

Sarà una storia più dark del solito, ambientata in parte nel presente, ma prevalentemente quando il protagonista, non ancora ventenne, era matricola all’università e aveva in testa una improbabile cresta di capelli rossi. Ci saranno personaggi vecchi e nuovi, che daranno vita a una trama che, pur nel solco del suo stile, è qualcosa di molto diverso da ciò che siamo abituati a leggere nelle storie di Zerocalcare. Questo è il suo primo romanzo grafico inedito da due anni a questa parte, e non vediamo l’ora che lo possiate leggere. Per ora, godetevi questa tavola in anteprima!