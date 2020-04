A Casa con Coop, l’iniziativa per accedere a intrattenimento e informazione gratuitamente

A Casa con Coop è la nuova iniziativa che, a partire dall’8 aprile, permetterà di fruire gratuitamente di film, libri, corsi e news. Ecco come funziona.

Un sistema per fornire informazione e intrattenimento attraverso la donazione di numerosi contenuti a tutti i cittadini italiani che attualmente si trovano a casa. Questa è l’iniziativa ideata da Coop in collaborazione con Rakuten TV, Storytel e Librerie.coop per supportare tutti coloro i quali stanno vivendo la quarantena imposta per salvaguardare la popolazione dalla pandemia da Covid-19. Superare la situtazione odierna confinati tra le mura della propria abitazione può essere difficile per molti, ma attraverso l’operazione A Casa con Coop si avrà la possibilità di trascorrere il tempo in maniera differente e con più leggerezza.

A partire dall’8 aprile e per circa un mese verranno messi a disposizione numerosi contenuti che spaziano dalle news ai film, dagli e-book ai corsi di fitness e ai podcast, fruibili da almeno 200.000 italiani attraverso l’iniziativa avviata da Coop. Il progetto A Casa con Coop prevede la partecipazione di Rakuten TV, la piattaforma di streaming on demand che vanta un’ampia selezione di titoli divisi per canali (come Kids, Film o Rakuten Stories), per un totale di oltre 100.000 contenuti accessibili; la collaborazione con Storytel, piattaforma fornitrice di audiolibri e podcast, permetterà inoltre l’accesso al vasto catalogo di contenuti audio, mentre attraverso Librerie.coop sarà possibile scaricare i numerosi e-book a disposizione.

Non solo intrattenimento: A Casa con Coop darà la possibilità ai cittadini italiani di seguire 16 lezioni online di yoga per tutta la famiglia, fornite attraverso la collaborazione con Lifegate, oltre ad avere accesso ad una selezione di riviste e quotidiani che includono Repubblica, Corriere della Sera, Gruppo QN, Donna Moderna ed Elle.

L’iniziativa permetterà di ottenere dei codici di accesso ai servizi proposti attraverso l’invio di una richiesta sul sito dedicato; ogni utente potrà scegliere un solo servizio, ma i codici d’accesso distribuiti daranno la possibilità di fruire di numerosi contenuti gratuiti. Ad esempio, Rakuten TV metterà a disposizione 500.000 codici per oltre 60.000 utenti, fornendo così 8 codici a ciascun utente che farà richiesta del servizio specifico. Per quanto riguarda Storytel, 150.000 utenti potranno godere per due mesi degli audiolibri e dei podcast presenti a catalogo; grazie a Librerie.coop si potranno scaricare invece oltre 50 titoli gratuiti, per un totale di 10.000 e-book disponibili.

L’iniziativa A Casa con Coop seguirà un calendario specifico: dall’8 aprile sarà possibile accedere a riviste e quotidiani, dal 9 aprile saranno disponibili gli e-book, dal 10 aprile partirà l’accesso ai film mentre dall’11 aprile potranno essere ascoltati i podcast e gli audiolibri.