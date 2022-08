Aggiornamenti positivi sul remake di Highlander, celebre franchise che dovrebbe vedere Henry Cavill all’interno del cast. A parlarne è stato il regista Chad Stahelski ai microfoni di Collider, spiegando come la sceneggiatura sia ancora in lavorazione, ma in larga parte completa. L’annuncio del nuovo progetto cinematografico venne fatto nel 2016.

La sceneggiatura del remake di Highlander è quasi ultimata

Queste le sue dichiarazioni: “Stiamo rimaneggiando la sceneggiatura, ma è quasi completa. Penso di sapere quello che vogliamo e soprattutto quello che vogliamo realizzare. Ci stiamo ancora lavorando, ma siamo più vicini di quanto non lo siamo mai stati, dunque bene così”. Henry Cavill non è mai stato ufficialmente come parte del cast, ma il regista ha dichiarato di aver pensato all’attore britannico come prima scelta per il film, definendolo versatile e dotato di un grande range di emozioni. “Ho parlato più volte con voi e il suo entusiasmo è stato sorprendente” ha dichiarato Chad in merito a Henry Cavill.

I dettagli sul remake sono ancora ignoti e al momento non è ancora dato sapere se Cavill possa interpretare un personaggio nuovo di zecca oppure uno già consolidato all’interno dell’universo di Highlander. Il primo, storico film risale al 1986 e vide un cast stellare composto da Christopher Lambert, Sean Connery e Clancy Brown. Da lì sono poi partiti ben quattro seguiti e tre serie televisive, tra cui quella con Adrian Paul, andata in onda dal 1992 al 1998. Non tutti, però, hanno raggiunto il successo del primo, iconico film. Un remake è in lavorazione dal 2008, anno in cui Summit Entertainment acquisì i diritti del franchise.

Per quanto riguarda Cavill, i fan della DC sono ancora in attesa di sapere se tornerà o meno a vestire i panni dell’uomo d’acciaio sul grande schermo. L’assenza dal San Diego Comic-Con e il recente shake up di Warner Bros. Discovery non fa però ben sperare.