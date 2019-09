Esposta a Forte dei Marmi una statua dedicata ad Iron Man realizzata dall'artista Daniele Basso

Anche se ormai le ferie sono finite per tutti, non è mai troppo tardi (o troppo presto) per una gita fuori porta.

Se siete appassionati di arte potreste cogliere l’occasione di questi ultimi giorni d’estate per andare a Forte dei Marmi e visitare la mostra Oltre Verso di Daniele Basso.

La personale dello scultore sarà costituita da una quarantina di opere e un’installazione ambientale vi permetterà di esplorare la produzione artistica di Basso, che attraverso la sua ricerca estetica veicola tematiche sia universali che individuali.

Oltre Verso sarà un percorso che si proporrà di ispirare una riflessione e una crescita verso la realizzazione di progetti e sogni futuri.

Una delle opere che potrete vedere esposta è l’impressionante Man Of Steel, ispirata al personaggio di Iron Man e alla sua figura epica ed eroica. La scultura commemora il personaggio di Iron Man del Marvel Cinematic Universe e omaggia il suo eroico sacrificio avvenuto in Avengers: Endgame.

Man of Steel è una scultura realizzata nella tecnica del metallo specchiato e frammentato, segno distintivo dell’artista, che immortala Tony Stark nell’atto di atterrare sul ginocchio, la sua posa più iconica.

Alla base della scultura vi è infatti apposta una targa che riporta le seguenti parole:

“Con il primo monumento dedicato ad Iron Man nell’anno della sua morte al cinema celebriamo Tony Stark come l’uomo che ha dedicato la fortuna della sua vita alla lotta per gli ideali in cui credeva, ricordandoci che siamo tutti protagonisti del nostro tempo, che il futuro dell’umanità dipende dalle nostre decisioni, che tutti noi dobbiamo essere eroi”

Questa opera è infatti vuole essere un’esortazione all’agire per essere protagonisti delle scelte e non semplici spettatori passivi. Queste scelte, piccole o grandi che siano, possono essere atti eroici in grado di fare la differenza.

La mostra Oltre Verso potrà essere visitata presso il Fortino di Forte dei Marmi, dalle 18:00 alle 24:00, fino all’8 settembre 2019 e potrete trovare Man of Steel esposta in via Carducci.