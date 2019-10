A novembre arriva il set 21320 – Dinosaur Fossils di Lego Ideas

21320 - Dinosaur Fossils sarà il prossimo set Lego Ideas che verrà distribuito a partire dal 1 novembre 2019.

Lego ha diffuso ufficialmente le fotografie del set 21320 – Dinosaur Fossils, il prossimo set Lego Ideas che verrà messo in commercio.

Il set 21320 – Dinosaur Fossils, ad opera di Jonathan Brunn (conosciuto come Mukkin sul portale), sarà composto da 910 pezzi, grazie ai quali vi permetterà di ricostruire una tipica esposizione museale con tre scheletri di animali preistorici (tirannosauro, triceratopo e pteranodonte) e i rispettivi piedistalli muniti di targhetta informativa. Gli scheletri fossili avranno una scala di 1:32 e saranno completamente posizionabili. Il T-Rex sarà il modello più grande dei tre, che misurerà 17 cm in altezza e 39 cm in lunghezza, seguito dal triceratopo che misurerà 13,5 cm in altezza e 27 cm in lunghezza, mentre lo pteranodonte misurerà 13 cm in altezza e 13 cm in lunghezza.

Eletto vincitore lo scorso maggio per via dell’originalità del suo soggetto e la valenza didattica, il set Dinosaur Fossils testimonierà ancora una volta l’amore che l’azienda di Billund prova verso il tema dei dinosauri e della preistoria. Lego infatti non è nuova nel realizzare set dedicati ai dinosauri, basti pensare alla serie Dino del 2012, al set Lego Creator 3in1 31058 – Dinosauro (Link Amazon | Link Lego) o ancora ai più recenti set dedicati a Jurassic Park e Jurassic World (Link Amazon | Link Lego).

Rispetto al prototipo originale sottoposto tramite il portale Lego Ideas, il set 21320 si differenzierà sia per la struttura dei tre scheletri proposti, sia per i soggetti che potranno essere costruiti. Il prototipo originale infatti prevedeva 5 modelli (triceratopo, stegosauro, dilofosauro, brachiosauro e plesiosauro) la cui struttura risultava essere molto più leggera.

Nel concretizzare il prototipo i designer Lego hanno rivisto gran parte del progetto originale, realizzando scheletri dall’aspetto più solido, massiccio e rifinito, mantenendo soltanto lo scheletro fossile del triceratopo e aggiungendo i modelli di dinosauri più noti come il T-Rex e lo pteranodonte.

Il set Dinosaur Fossils presenterà anche le minifigure del paleontologo, con diversi accessori, e una minifigure scheletro che indossa un cappello tipo fedora, posto sul suo particolare piedistallo (Lego Sapiens).

21320 – Dinosaur Fossils sarà disponibile a partire dal 1 novembre 2019 e avrà un costo di 59,99 euro.