Dopo il grande successo nei panni di Eddie Munson nella quarta stagione di Stranger Things, da molti considerato il mattatore assoluto dello show, Joseph Quinn sembrerebbe aver trovato il suo prossimo impegno in quel di Hollywood. Secondo le indiscrezioni di Deadline l’attore sarebbe infatti in trattativa per un ruolo da co-protagonista in A Quiet Place: Day One, spinoff del franchise horror ideato e diretto da John Krasinski.

STRANGER THINGS. Joseph Quinn as Eddie Munson in STRANGER THINGS. Cr. Courtesy of Netflix .. 2022

Joseph Quinn, Eddie di Stranger Things, nello spinoff di A Quiet Place?

Se la trattativa dovesse andare a buon fine, Quinn si troverebbe a recitare al fianco di Lupita Nyong’o, grande protagonista di Black Panther: Wakanda Forever. A Day One porrà le basi per nuovo universo cinematografico con personaggi e ambientazioni diverse rispetto alle precedenti iterazioni. A dirigerlo ci penserà Michael Sarnoski dopo che Jeff Nichols aveva deciso di lasciare il progetto. Il film arriverà nelle sale a marzo 2024 e la produzione dovrebbe avere inizio nel 2023. Oltre a questo spinoff, di cui si vociferava l’esistenza già un anno fa, Paramount è al lavoro sul terzo capitolo di A Quiet Place previsto per il 2025. Krasinski tornerà a bordo del progetto come produttore, ma non sarà attivamente coinvolto come nei precedenti film.