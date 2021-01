A-Team: 38 anni dal primo episodio, ecco le origini della serie

A-Team è una serie televisiva americana di avventura e azione, trasmessa dalla rete televisiva NBC dal 1983 al 1987, che vede tra i protagonisti ex membri di un’unità fittizia delle forze speciali dell’esercito degli Stati Uniti. I membri, dopo essere stati processati dalla corte marziale “per un crimine che non hanno commesso”, sono fuggiti dal carcere militare e, mentre erano ancora in fuga, hanno lavorato come soldati di ventura. La serie è stata creata da Stephen J. Cannell e Frank Lupo e il primo episodio è andato in onda il 23 gennaio 1983 e a distanza di 38 anni scopriamone le origini.

A-Team: tra calo di ascolti e nuove storie

A-Team è uno spettacolo episodico con poche storie generali, tranne la continua motivazione dei protagonisti di cancellare i loro nomi, con pochi riferimenti agli eventi passati e una struttura narrativa riconoscibile e stabile. Questa caratteristica portò anche ad un calo di ascolti verificatosi durante la quarta stagione dello spettacolo. La serie è diventata emblematica anche per la scelta di mostrare un tipo di guerra “adatta alla TV” grazie alla sua rappresentazione di scene di combattimento con un alto numero di armi letali, in cui i partecipanti (con la notevole eccezione del generale Fulbright) non vengono mai uccisi e raramente feriti gravemente.

Il calo di ascoltatori durante la quarta stagione ha portato i creatori a cambiare il formato dello show per l’ultima stagione mandata in onda nel 1986-87 nel tentativo di riconquistare gli spettatori. Dopo anni di fuga dalle autorità, l’A-Team viene finalmente arrestato dai militari. Il generale Hunt Stockwell (Robert Vaughn), un misterioso agente della CIA, propone loro di lavorare per lui in cambio del quale provvederà a ottenere le loro grazie al completamento con successo di diverse missioni suicide. Per farlo, l’A-Team deve prima fuggire dalla prigionia. Con l’aiuto di un nuovo personaggio, Frankie “Dishpan Man” Santana, Stockwell simula la propria morte davanti a un plotone di esecuzione militare.

Questo nuovo status dell’A-Team, che lo portava a non lavorare più per se stesso, è rimasto per tutta la durata della quinta stagione e questo ha permesso a Eddie Velez e Robert Vaughn di ricevere il titolo di attori principali insieme al cast principale. Le missioni che il team ha dovuto svolgere nella quinta stagione ricordavano in qualche modo Mission: Impossible, e si basavano più sullo spionaggio politico che sulla sconfitta dei delinquenti locali. Queste di solito si svolgevano in paesi stranieri e portavano a eventi incredibili incluso il rovesciamento con successo di un dittatore, il salvataggio di uno scienziato dalla Germania dell’Est e il recupero di informazioni top secret sulla difesa spaziale (nome in codice Star Wars) dalle mani dei sovietici.

Tuttavia, questi cambiamenti non hanno avuto successo negli spettatori e gli ascolti hanno continuato a diminuire. Solo 13 episodi sono andati in onda nella quinta stagione e in quello che avrebbe dovuto essere l’episodio finale, “The Grey Team”, Hannibal, dopo essere stato ingannato da Stockwell una volta di troppo, gli racconta che la squadra non lavorerà più per lui. Alla fine, il team discute cosa avrebbero fatto se avessero ottenuto il perdono, ed è implicito che avrebbero continuato a fare quello che stavano facendo come A-Team.

I collegamenti con la guerra del Vietman

Il termine A-Team è un soprannome coniato per i distaccamenti operativi Alpha delle forze speciali statunitensi (ODA) durante la guerra del Vietnam. Infatti, nel corso di quest’ultima, l’A-Team era membro del 5° Gruppo delle Forze Speciali. Nella realtà, gli A-Team erano composti da dodici membri, mentre nella serie solo da quattro, in ogni caso tre attori del cast erano davvero degli ex soldati: George Peppard era stato nei Marines, Eddie Velez in Aeronautica e Mr. T nella polizia militare.

Nell’episodio “Bad Time on the Border“, il colonnello John “Hannibal” Smith (George Peppard), ha indicato che gli A-Team erano “ex-Berretti Verdi“. Nel corso della guerra, l’ufficiale in comando dell’A-Team, il colonnello Morrison, diede loro l’ordine di rapinare la Banca di Hanoi per aiutare a portare la guerra alla fine. Riuscirono nella loro missione, ma al loro ritorno alla base quattro giorni dopo la fine della guerra, scoprirono che Morrison era stato ucciso dai vietcong e che il suo quartier generale era stato raso al suolo.

Questo portò gli alti funzionari a credere che l’A-Team avesse tradito il loro superiore e, dopo una condanna immediata, furono arrestati e imprigionati a Fort Bragg, da cui fuggirono rapidamente prima di essere processati. L’origine dell’A-Team è direttamente collegata alla guerra del Vietnam, durante la quale si formò la squadra. Questo aspetto veniva rafforzato nell’introduzione dello spettacolo nelle prime quattro stagioni, insieme ad immagini di soldati che escono da un elicottero in un’area che ricorda una foresta o una giungla. Oltre a questo, A-Team presentava occasionalmente un episodio in cui la squadra si imbatteva in un vecchio alleato o nemico di quei giorni di guerra.

Ad esempio, l’episodio finale della prima stagione “A Nice Place To Visit” ruotava attorno alla squadra che viaggiava in una piccola città per onorare un compagno caduto e per vendicarne la morte, e nella seconda stagione “Recipe For Heavy Bread“, un incontro casuale guida la squadra a ritrovare sia il cuoco dei prigionieri di guerra che li ha aiutati durante la guerra, sia l’ufficiale americano che ha venduto la sua unità.

I legami della squadra con la guerra del Vietnam sono stati nuovamente menzionati nel finale della quarta stagione, “The Sound of Thunder“, in cui il team viene presentata a Tia (Tia Carrere), un’orfana di guerra e figlia dell’antagonista della quarta stagione, il generale Fulbright. Tornato in Vietnam, Fulbright viene colpito alla schiena e pronuncia le sue ultime parole mentre muore. Il suo assassino, un colonnello vietnamita, viene ucciso per rappresaglia. Tia torna quindi con la squadra negli Stati Uniti e questo episodio è degno di nota per avere uno dei pochi momenti drammatici veramente seri dello spettacolo, con ogni membro del team che ricorda in privato le proprie esperienze di guerra, intervallato da filmati di notizie dalla guerra con Eve of Destruction di Barry McGuire in sottofondo.

La guerra del Vietnam viene totalmente affrontata anche nell’episodio di apertura della quinta stagione, conosciuta come “The Court-Martial (Part 1–3)“, in cui la squadra viene finalmente processata dalla corte marziale per la rapina alla banca di Hanoi. Il personaggio di Roderick Decker fa un ritorno sul banco dei testimoni e insieme a lui anche vari personaggi introdotti nel passato di A-Team. La squadra, dopo una serie di battute d’arresto, decide di dichiararsi colpevole del crimine e vengono condannati all’esecuzione. Sfuggono a questo destino e vanno a lavorare per un generale, Hunt Stockwell, che conduce al resto della storia della quinta stagione.

La creazione della serie tra successi e insuccessi

A-Team è stato creato dagli scrittori e produttori Stephen J. Cannell e Frank Lupo per volere di Brandon Tartikoff, presidente della NBC Entertainment. Cannell era stato licenziato dalla ABC nei primi anni ’80, dopo aver fallito nel produrre uno spettacolo per la rete, ed è stato assunto dalla NBC per un primo progetto che fu proprio A-Team. Brandon Tartikoff ha presentato la serie a Cannell come una combinazione di Quella sporca dozzina, Mission Impossible, I magnifici sette, Mad Max e Hill Street giorno e notte, con “Mr. T alla guida della squadra”.

Quasi nessuno si aspettava che A-Team diventasse un successo, ma lo spettacolo fu molto popolare solo dopo il primo episodio che andò in onda in seguito al Super Bowl XVII il 30 gennaio 1983 e raggiunse il 26,4% del pubblico televisivo, piazzandosi al quarto posto nella top 10 degli spettacoli più visti negli Stati Uniti. Lo spettacolo rimane prominente nella cultura popolare per la sua violenza da cartone animato, per gli episodi formali, per la capacità dei suoi personaggi di costruire armi e veicoli da vecchi rimasugli e per la sua verve comica.

I personaggi e le loro caratteristiche

A-Team ruota attorno ai quattro membri di un ex gruppo di commando divenuti mercenari. Il loro capo è il tenente colonnello John “Hannibal” Smith (George Peppard), i cui piani tendono ad essere poco ortodossi, ma efficaci. Il tenente Templeton “Sberla” Peck, solitamente chiamato in originale “Face” o “Faceman“, è un truffatore dalla parlantina facile e funzionale che funge anche da costruttore di veicoli e altri oggetti utili per la squadra essendo anche secondo in comando.

Molti hanno conosciuto Sberla interpretato da Dirk Benedict, ma in realtà inizialmente l’attore doveva essere Tim Dunigan che comparve solo nell’episodio pilota. I motivi del suo allontanamento, secondo lo stesso Dunigan, erano legati alla sua età:

“Davanti alla telecamera sembro ancora più giovane di quanto lo sia davvero. Per questo motivo era abbastanza difficile credere che il mio personaggio fosse un veterano della guerra del Vietnam, che è finita quando ero al secondo anno delle superiori.”

Venne scelto Dirk Benedict al posto di Dunigan perché già era divenuto celebre per il suo ruolo di Tenente Scorpion nella serie e nel film di successo legati al franchise di Battlestar Galactica. A tal proposito, nella sigla di A-Team è presente un piccolo Easter Egg a tema Battlestar Galactica: vi è un frame in cui si vede passare un Cylone di Sberla, vedendolo passare, sembra riconoscerlo scherzandoci su.

Il pilota della squadra è il capitano H.M. “Howling Mad” Murdock (Dwight Schultz), che è stato dichiarato pazzo e vive nell’istituto psichiatrico Veterans ‘Affairs per le prime quattro stagioni dello show. Infine, c’è l’uomo forte della squadra, meccanico e sergente della prima classe Bosco “B.A.” o “Bad Attitude“, Baracus (Laurence Tureaudmeglio conosciuto come Mr. T). La squadra apparteneva alle quinte forze speciali, come si vede nella toppa sulla spalla sinistra sull’uniforme di Hannibal nell’episodio “A Nice Place To Visit“. Quest’ultimo apparteneva anche alla 101esima aviotrasportata e alla prima divisione di cavalleria aerea, ma ha aggiunto varie squadre nel corso della serie come ad esempio l’Esercito (tramite un cerotto nell’episodio A Nice Place to Visit).

Per la sua prima stagione e la prima metà della seconda stagione, la squadra è stata assistita dalla giornalista Amy Amanda Allen (Melinda Culea). Nella seconda metà della seconda stagione, Allen è stata sostituita dalla collega giornalista Tawnia Baker (Marla Heasley) perché l’attrice chiedeva più spazio nella serie e voleva far partecipare il suo personaggio agli scontri. Il personaggio della Heasley era sostanzialmente identico a quello della Culea, quindi le cose non andarono bene nemmeno per lei. Le motivazioni erano ben più profonde: George Peppard considerava non solo inutile la presenza di personaggi femminili in un telefilm d’azione come A-Team, ma anche pericolosa perché una qualsiasi distrazione poteva rischiare di rallentare il ritmo degli episodi.

A quanto pare, inoltre, questo rifiuto non era nemmeno nascosto tanto che la Heasley, anni dopo la fine della serie, ha raccontato che durante il suo primo giorno sul set, Peppard l’aveva presa da parte per comunicarle che la sua presenza nello show non era gradita e che era lì solo perché i produttori pensavano per qualche ragione che ci debba essere anche una ragazza. Alla fine anche i produttori accettarono le volontà di Peppard, tanto che fecero allontanare Tawnia, nella terza stagione, con la scusa del matrimonio. Come reagì Hannibal? In questo modo:

“Mi spiace che tu te ne vada, ma come ti ho detto il primo giorno, non volevamo ragazze. Nulla di personale”.

Il personaggio di Tia (Tia Carrere), un’orfana di guerra del Vietnam che ora vive negli Stati Uniti, doveva entrare a far parte della squadra nella quinta stagione, ma è stata sostituita da Frankie Santana (Eddie Velez), che ha servito come esperto di effetti speciali del team.

Durante le loro avventure, l’A-Team è stato costantemente accolto dall’opposizione della Polizia Militare. Nella prima stagione dello spettacolo questa era guidata dal colonnello Francis Lynch (William Lucking), ma è stato sostituito per la seconda, terza e quarta stagione dal colonnello Roderick Decker (Lance LeGault) e dal suo aiutante, il capitano Crane (Carl Franklin). Lynch sarebbe poi tornato per un episodio della terza stagione dello show dal titolo di Showdown!.

Decker è stato anche brevemente sostituito dal colonnello Briggs (Charles Napier) nella terza stagione per un solo episodio (“Fire“). Per l’ultima parte della quarta stagione dello spettacolo, la squadra è stata braccata dal generale Harlan “Bull” Fulbright (Jack Ging), che in seguito avrebbe assunto l’A-Team per trovare Tia nel finale della stessa stagione, durante il quale Fulbright è stato ucciso. La quinta stagione ha introdotto il generale Hunt Stockwell (Robert Vaughn) che, pur essendo il principale antagonista, divenne anche il capo della squadra e si è unito a loro in diverse missioni. Era spesso assistito da Carla (Judith Ledford, a volte accreditata come Judy Ledford).

Le guest star più celebri

La serie televisiva fu apprezzata anche per il gran numero di guest star che hanno preso parte ad alcuni episodi in qualità di personaggi temporanei o semplici cameo. Tra questi vanno certamente menzionati Wendy Fulton nel ruolo di Kelly Stevens nell’episodio “Bounty” (Fulton e Dwight Schultz si erano sposati pochi anni prima dell’episodio, e questo giocava proprio sul tema dell’innamoramento di Kelly e Murdock), il celebre cantautore Boy George come se stesso in “Cowboy George” e Hulk Hogan nei panni di se stesso in “Body Slam” e “The Trouble With Harry“. Nel primo episodio hanno preso parte anche altri wrestler come i British Bulldogs (i cugini Davey Boy Smith e Dynamite Kid), Ricky “The Dragon” Steamboat, Bobby “The Brain” Heenan, Davey Boy Smith, Greg “The Hammer” Valentine e Big John Studd. Ci sono perfino l’annunciatore storico “Mean” Gene Okerlund e l’arbitro Dave Hebner.

Il ruolo di Hulk Hogan per la serie, però, fu molto più di semplice guest star: la sua presenza funse proprio da paciere tra due attori del cast principale. Poco sopra vi abbiamo parlato del brusco rapporto tra George Peppard e le attrici femminili, ma in realtà Peppard non apprezzava nemmeno Mr. T. La motivazione era prettamente economica, perché Laurence Tureaud guadagnava di più a causa della sua maggiore fama.

La situazione tra i due peggiorò talmente tanto nel corso della produzione della serie che arrivarono a non rivolgersi la parola usando Dirk Benedict come portavoce. Per mitigare la spiacevole situazione, i produttori pensarono di chiamare proprio Hulk Hogan, uno dei pochi personaggi del mondo dello spettacolo ad andare d’accordo sia con Peppard che con Mr. T. Per la stessa identica ragione, nella quinta e ultima stagione venne inserito nel cast Robert Vaughn (Generale Stockwell), un vecchio amico di Peppard.

Indimenticabili, infine, le presenze di Rick James nei panni di se stesso in “The Heart of Rock n’ Roll“, David McCallum nel ruolo di Ivan Trigorin in “The Say U.N.C.L.E. Affair” (il suo ruolo era quello di un ex socio del personaggio di Robert Vaughn, il generale Stockwell. Vaughn e McCallum avevano recitato insieme come amichevoli agenti segreti americani e russi in The Man from UNCLE da cui l’ovvia citazione nel titolo), Markie Post nel ruolo di Rina Turian in “Hot Styles” e suor Teresa / Leslie Becktall in “The Only Church in Town” e Pat Sajak nei panni di se stesso in “Wheel of Fortune“.

Il celebre furgone GMC Vandura

Il furgone GMC Vandura del 1983 utilizzato dall’A-Team, con la sua caratteristica striscia rossa, le ruote magnetiche dalla forma a turbina nere e rosse e lo spoiler sul tetto, è diventato un’icona della cultura pop degli anni ’80 e non solo. Il veicolo era dotato di una serie di gadget più o meno futuristici comparsi in diversi episodi come una mini macchina stampatrice, un dispositivo di registrazione audio, il kit di travestimento di Hannibal e un armadietto segreto per le armi.

I primi esemplari del furgone avevano un logo GMC rosso che spiccava sulla griglia anteriore e un logo GMC aggiuntivo sulla portiera posteriore sinistra. All’inizio della seconda stagione, questi loghi sono stati oscurati, sebbene la casa automobilistica abbia continuato a fornire furgoni e ricevere un credito sui titoli di coda di ogni episodio. Il furgone era caratterizzato da una colorazione interamente nera, fatta eccezione per la striscia rossa e la sezione sopra di essa che era grigio metallizzato.

I colori non sono stati scelti casualmente poiché riprendeva lo stile del logo della serie televisiva. Una curiosità riguardava, inoltre, il tettuccio: alcune versioni del furgone hanno un tetto apribile, mentre altre, tipicamente quelle utilizzate per le acrobazie, no. Ciò ha portato a errori di continuità in alcuni episodi, come in “The Bells of St. Mary’s” della terza stagione: qui si è osservata una scena in cui Sberla salta da un edificio sul tetto del furgone. Quest’ultimo, però, non aveva il tettuccio apribile, ma pochi istanti dopo, in una ripresa interna, lo vediamo arrampicarsi attraverso il tetto apribile.

La versione del GMC Vandura, osservato in A-Team, non era altro che l’evoluzione del primo modello di furgone marchiato General Motors, uscito nel 1964 come ChevyVan (divenuto celebre grazie a Scoby-Doo). Da allora la casa automobilistica americana ha modificato e rivoluzionato il suo furgone quasi ogni anno, arrivando alla versione del 1971, chiamata VanDura. Nel telefilm appare proprio il modello uscito nel 1983, in concomitanza con la serie sulla tv americana.

Ovviamente il mezzo usato dall’A-Team è stato modificato per le esigenze della produzione che hanno utilizzato il furgone nelle situazioni più estreme. Il motore era un Chevrolet 350 V8 di 5,7 litri da 210 CV con una coppia da 407 Nm, i cerchi erano degli “America Racing” da 15″, con gomme 235/65 davanti e 275/65 dietro e la struttura era rinforzata per contenere il cast, la troupe e i vari elementi necessari alla produzione. Dei sei esemplari del Vandura utilizzati nella serie ne sono rimasti in circolazione solo due.

Le altre produzioni legate ad A-Team: dai fumetti al film

L’enorme successo della serie ha visto la realizzazione di una vasta gamma di prodotti, inclusi giocattoli e snack rilasciati sia in America che a livello internazionale. Sono stati messi in vendita diversi set di figurine e adesivi, ma anche action figure dei personaggi e modellini dei veicoli, tra cui il furgone di BA e la Corvette di Sberla, oltre a elicotteri, camion e jeep per adattarsi al momento storico che vedeva la serie in cima al successo internazionale.

Non mancavano neanche i puzzle e veri e propri set regalo che comprendevano anche piste di auto da corsa con i veicoli dell’A-Team e addirittura un set di treni elettrici a tema. Nel 2016 Lego ha pubblicato un’edizione speciale che includeva una minifigure di Baracus e un furgone montabile. Questo permetteva anche di sbloccare contenuti aggiuntivi nel videogioco Lego Dimensions, tra cui proprio i membri del team come personaggi giocabili.

Marvel Comics, visto il successo della serie televisiva, ha prodotto una serie di fumetti di A-Team suddivisa in tre numeri, che è stata successivamente ristampata come edizione tascabile. Allo stesso modo, nel Regno Unito, un fumetto di A-Team è apparso per diversi anni negli anni ’80 come parte di una rivista televisiva per bambini e del fumetto Look-In, per collegarsi alla messa in onda britannica della serie. Nel 1984 c’è stata anche una breve storia pubblicata su TV Comic e disegnata da Jim Eldridge.

Grazie al successo avuto dalla serie, sono stati realizzati anche dieci romanzi e due librogame. I primi sei sono stati pubblicati in America da Dell e in Gran Bretagna da Target Books e sono attribuiti a Charles Heath, gli ultimi quattro sono stati pubblicati solo in Gran Bretagna. Tutti i libri si trovano generalmente in formato tascabile, sebbene siano state rilasciate anche copie cartacee con diverse copertine.

I romanzi più celebri sono The A-Team, un adattamento dell’episodio pilot scritto da Frank Lupo e Stephen J. Cannell, Small But Deadly Wars adattato dagli episodi “A Small and Deadly War” scritto da Frank Lupo e “Black Day at Bad Rock” scritto da Patrick Hasburgh, When You Comin’ Back, Range Rider? una trasposizione letteraria dell’omonimo episodio scritto da Frank Lupo, Old Scores to Settle adattato dagli episodi “The Only Church in Town” scritto da Babs Greyhosky e “Recipe for Heavy Bread” scritto da Stephen J. Cannell e Ten Percent of Trouble, un adattamento letterario degli episodi “Steel” scritto da Frank Lupo e “The Maltese Cow” scritto da Thomas Szollosi e Richard Christian Matheson.

A questi vanno aggiunti Operation Desert Sun: The Untold Story, accreditato in copertina a Charles Heath, ma nel frontespizio a Louis Chunovic, che raccontava una storia originale riguardante gli eventi della missione che ha portato la squadra in prigione per un crimine che non ha commesso. Poi Bullets, Bikinis and Bells di Ron Renauld adattato dagli episodi “Bullets and Bikinis” di Mark Jones e “The Bells of St. Mary’s” di Stephen J. Cannell, Backwoods Menace di Ron Renauld, un adattamento degli episodi “Timber!” di Jeff Ray e “Children of Jamestown” di Stephen J. Cannell, The Bend in the River di David George Deutsch una trasposizione dell’episodio omonimo scritto da Stephen J. Cannell e Frank Lupo e Death Vows by Max Hart adattato dall’episodio “Till Death Us Do Part” scritto da Babs Greyhosky.

I librogame, infine, erano i celebri Choose Your Own Adventure e Plot-your-own-adventure che, grazie al successo della serie, videro la realizzazione della A-Team Edition. In queste particolari trasposizioni, il lettore veniva inserito all’interno di specifiche missioni e doveva decidere, tra diverse opzioni, il proseguo della storia. Questi furono pubblicati solo nel Regno Unito, ma ebbero talmente tanto successo che alcune copie fecero il giro del mondo.

Sempre nel Regno Unito, dal 1985 al 1988, sono stati prodotti quattro Annuali, ciascuno composto da testi e storie a fumetti, puzzle e foto delle star dello spettacolo. Marvel Comics, poi, decise di pubblicare alcuni fumetti ristampati tra il 1989 e il 1990. La Panini produsse anche un set di adesivi che hanno rappresentato sei episodi TV, della prima e della seconda stagione, utilizzando riprese degli episodi.

Spazio anche ai videogiochi, soprattutto negli anni del suo successo, prima del tracollo della quinta stagione. Nessuno di loro ebbe grande successo, ma ricordiamo il terrificante The A-Team per Commodore 64 (Courbois Software, 1985) e quello omonimo per DOS, MSX, Amstrad CPC e Spectrum (Zafiro, 1989). Venne anche realizzato un gioco per Atari 2600, nato come Saboteur e poi ribattezzato A-Team da Atari per venderlo meglio, anche se alla fine non è mai uscito. Nel 2010 uscì anche una versione moderna per iPhone per celebrare l’arrivo del film al cinema.

Infine nel 2010 è stato realizzato un film distribuito dalla 20th Century Fox e diretto da Joe Carnahan. Del cast originale delle serie solo due attori sono comparsi sotto forma di cameo, ovvero Dwight Schultz, l’ex Capitano Murdock, e Dirk Benedict, l’originale Tenente Sberla.

L’A-Team nei tempi moderni

Il 18 maggio 2006, Channel 4, un’emittente televisiva del Regno Unito, ha tentato di riunire alcuni membri del cast per lo spettacolo Bring Back… in un episodio intitolato “Bring Back … The A-Team“. Alla fine Collins riuscì a riunire Benedict, Schultz, Heasley, Ging e Cannell, insieme a William Lucking, Lance LeGault e il figlio di George Peppard, Christian. Il Mr. T non fu in grado di partecipare alla reunion, ma riuscì ugualmente a comparire nello show per un breve discorso con Collins.

Nel settembre 2015, Fox ha annunciato che stavano sviluppando una serie reboot di A-Team con Chris Morgan come produttore esecutivo insieme alla figlia di Cannell, Tawnia McKiernan e Albert Kim alla sceneggiatura. La squadra sarebbe dovuta essere composta da personaggi sia maschili che femminili, ma allo stato attuale i lavori non sono mai usciti. Infine era stato annunciato anche un sequel del film del 2010 con la rinnovata presenza degli attori del primo film come Bradley Cooper e Liam Neeson, ma nel 2019 il progetto è stato cancellato perché i costi di produzione erano troppo alti.