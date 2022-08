Nel trailer di She-Hulk: Attorney at Law, la prossima serie del Marvel Cinematic Universe in arrivo su Disney il prossimo 17 agosto, l’arrivo di Jennifer Walters (Tatiana Maslany) nel franchise è stato rivestito di un affascinante approccio comico, ma l’attenzione dei fan si è concentrata con particolare enfasi sulle ultime scene del trailer, dove fa la sua apparizione un personaggio che negli ultimi tempi è al centro di una grande curiosità degli appassionati del Marvel Cinematic Universe: Daredevil. Una presenza che sicuramente aumenta la curiosità per la serie dedicata alla cugina di Bruce Banner, tanto che la stessa interprete di Jennifer Walters, Tatiana Maslany, stuzzica i fan sull’importanza di Daredevil in She-Hulk: Attorney at Law.

L’importanza di Daredevil in She-Hulk: Attorney at Law potrebbe essere più grande di quanto immaginiamo?

L’entrata in scena di Matthew Murdock nel Marvel Cinematic Universe è uno dei momenti più intensi della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe. Dopo esser stato valorizzato dalle produzioni Marvel-Netflix, il Diavolo Custode interpretato da Charlie Cox è divenuto rapidamente uno dei beniamini del pubblico, che non hanno mai nascosto di volerlo all’interno della continuity del MCU, sempre interpretato da Charlie Cox. L’apparizione di Matt Murdock in Spider-Man: No Way Home come avvocato di Peter Parker è stato il punto di ingresso ufficiale di Daredevil nel franchise, anticipato di pochi giorni dalla presenza del Wilson Fisk di Vincent d’Onofrio in Hawkeye.

Questa prima apparizione ha reso Daredevil subito uno dei personaggi più chiacchierati del franchise, portando i fan a domandarsi insistentemente quale sarebbe stato il suo futuro. Leader degli urban heroes marveliani, Daredevil raramente è coinvolto dai grandi eventi della Casa delle Idee, e questo suo ruolo potrebbe trovare una giusta valorizzazione proprio nel contesto seriale del franchise, come dimostrato dall’annuncio di Daredevil: Born Again, serie a lui dedicati in arrivo nel 2024. Nel frattempo, il Cornetto sembra essere atteso in altre produzioni del MCU in arrivo su Disney+, come l’imminente She-Hulk: Attorney at Law o Echo, dedicata a May Lopez (Alaqua Cox).

Durante lo scorso San Diego Comic-Con, parlando con Deadline, Tatiana Maslany ha stuzzicato i fan del personaggio con un commento sul ruolo di Daredevil in She-Hulk:

“Non voglio svelare nulla, ma voglio solamente dire che credo che i fan saranno davvero contenti. Perché è fantastico, davvero fantastico”

La presenza di Daredevil nella serie dedicata a Jennifer Walters sembra naturale, considerata la componente di legal drama in cui un avvocato del calibro di Matt Murdock potrebbe sentirsi a proprio agio. Pur non avendo dettagli sul ruolo rivestito dal Diavolo Custode nella serie, non si possono ignorare le parole della sceneggiatrice Jessica Gao, che lasciato intendere come l’importanza del Cornetto nella serie potrebbe essere più grande di quanto di possa al momento immaginare

