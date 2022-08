Netflix vuole introdurre la pubblicità perché sta perdendo i suoi abbonati? Secondo screenrant.com, c’è un nesso tra le due cose, e la società non ha certo mancato di rivelare di aver perso quasi 1 milione di abbonati in tre mesi. Il colosso streaming ha aumentato più volte i suoi piani di abbonamento, con prezzi che ormai conosciamo bene. Quest’ultimo è senza dubbio uno dei motivi che ha spinto gli utenti ad allontanarsi dalla piattaforma, ma cosa è accaduto per far sì che Netflix rivedesse la propria posizione a riguardo?

Netflix pubblicità

Quanti abbonati ha perso Netflix?

Se già nei primi mesi del 2022 Netflix aveva subito diverse battute d’arresto con la perdita di 200.000 abbonati, ora il servizio di streaming più costoso tra i suoi concorrenti – HBO Max, Prime Video e Disney+, per citarne alcuni – ha riferito di aver licenziato 150 dipendenti a causa della lenta crescita dei ricavi dovuta a tale situazione.

Non solo: la società ha reso pubblica una nuova perdita recente pari a 970.000 abbonati a pagamento in tre mesi. Sembra però che Netflix avesse messo in conto questo rischio. Anzi, pensava che la perdita nel secondo semestre del 2022 sarebbe stata maggiore, ovvero sui 2 milioni di utenti. Attualmente il colosso conta ben 220,67 abbonati provenienti da tutto il mondo, e pare avere un piano di gioco per riparare ai recenti errori dell’azienda, recuperando, forse, 1 milione di abbonati nel terzo trimestre del 2022.

Come molti suoi competitor prima di essa, la piattaforma ha preso in considerazione i costi per i consumatori. Secondo quanto riferito, Netflix ha avviato una partnership con Microsoft per lanciare piani convenienti e supportati dalla pubblicità all’inizio del 2023. Con l’introduzione delle promozioni, probabilmente ci sarà un abbassamento dei prezzi. Inoltre, i nuovi progetti in uscita potrebbero riportare indietro gli ex utenti, senza contare che il servizio include alcuni dei contenuti più commerciabili nel settore dell’intrattenimento, come le serie TV Stranger Things, Squid Game, Cobra Kai, o il recente The Grey Man dei fratelli Russo, la serie The Sandman e il prossimo Knives Out 2.

A proposito di Netflix, vi ricordiamo che su Amazon potete acquistare il gioco da tavolo della piattaforma.