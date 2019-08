ABC: nuova serie TV Marvel con protagonista femminile?

A quanto pare la ABC è in piene trattative con la Marvel per una nuova serie TV "al femminile" in vista della fine di Agents of S.H.I.E.L.D.

A quanto pare la ABC è in piene trattative con la Marvel per una nuova serie TV “al femminile” in vista della fine di Agents of S.H.I.E.L.D. Infatti nel 2020 la serie si concluderà con la settima ed ultima stagione. Dunque la ABC non ha intenzione di restare “a secco” di film Marvel. Per questo motivo Karey Burke avrebbe rivelato che la ABC insieme a Marvel Studios siano in trattative per realizzare un nuovo show con una protagonista femminile. Ovviamente ancora è troppo presto per avere informazioni più dettagliate in merito al progetto che è in programma. Le uniche certezze fanno riferimento a quanto dichiarato dal presidente di ABC Entertainment, Kery Burke, ecco le sue parole:

“Ho parlato con la Marvel, e stiamo parlando di un progetto in particolare. [I personaggi sarebbero] qualcosa di nuovo, per lo più. La serie si adattava alla sua strategia di supereroi incentrati sulle donne”.

Le dichiarazioni del presidente sono state pubblicate su Deadline, dunque ABC è nel bel mezzo delle trattative con la Marvel per poter realizzare la nuova serie televisiva. La novità dello show dovrebbe essere, come anticipato, una protagonista femminile, ovviamente in linea con l’Universo Cinematografico Marvel.

Non è la prima volta che si sente parlare di supereroine donne all’interno del MCU. Nonostante sia ancora tutto da decidere, è già stata stilata una lista di nomi all’interno della quale potrebbe esserci quella della nuova protagonista. Tra questi She-Hulk, Danielle Moonstar e Misty Knight sono solo alcuni. Cosa ne pensate?