Al temine della conclusione della Fase Quattro, arrivata con l’atteso Black Panther: Wakanda Forever, il Marvel Cinematic Universe è pronto a spingersi verso nuovi traguardi, che finalmente mostreranno quanto il Multiverso sia importate per l’evoluzione del franchise. Presentato proprio in questo complesso momento del Marvel Cinematic Universe, il Multiverso si è finora rivelato più un espediente narrativo per offrire al fandom momenti che rasentano più il fan service anziché avere una solidità narrativa concreata (come nel caso di Spider-Man: No Way Home e Doctor Strane e il Multiverso della Follia), ma la Fase Cinque del franchise potrebbe finalmente dare un senso a questi infiniti universi, grazie alla presenza di Kang il Conquistatore. Il primo film in cui vedremo il cronoviaggiatore del Marvel Universe in azione sarà il terzo film dedicato a Scott Lang, occasione in cui alla microscopica coppia di Vendicatori si unirà anche la figlia di Scott. Una presenza tutt’altro che scontata, considerato che in Ant-Man and the Wasp: Quantumania Cassie Lang potrebbe rivelare un legame interessante con lo stesso Kang il Conquistatore.

Già apparso nell’ultimo episodio di Loki, Kang è un villain estremamente particolare, che nel Marvel Universe fumettistico ha mostrato diverse identità. Nel Marvel Cinematic Universe lo abbiamo visto nei panni di Colui che Rimane , un essere immortale posto a custodia del tempo, nell’ultimo episodio della prima stagione di Loki. Considerata questa natura poliedrica del personaggio interpretato da Jonathan Mayor, non stupisce che la sua versione più pericolosa sia ora al centro dell’avventura di Ant-Man. Pur non avendo un particolare passato di contrasti con Scott Lang nella dimensione fumettistica, salvo gli scontri con i Vendicatori, la presenza dell’Ant-Man del Marvel Cinematic Universe come avversario di Kang ha una sua liceità proprio per la presenza di Cassie nella pellicola.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Cassie Lang e il futuro del Marvel Cinematic Universe

Cassie Lang nel Marvel Cinematic Universe

Non è la prima volta che la figlia di Lang compare nel franchise. Già nel primo Ant-Man facevamo la conoscenza di Cassie, interpretata da Abby Ryder Fortson, bimba che mostrava una venerazione per il padre, nonostante la sua fedina penale tutt’altro che immacolata. Un affetto che è rimasto inalterato anche durante gli eventi successivi, compreso il Blip, in seguito al quale Scott è tornato dopo cinque anni di assenza trovando la figlia cresciuta, motivo che aveva spinto i Marvel Studios a un recast per la giovane Cassie, affidando il ruolo a Emma Furhmann, attrice che davo volto alla piccola di casa Lang per una manciata di scene, ma che non tornerà nei panni della figlia di Scott per Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Anche se la Furhmann ha interpretato Cassie Lang solamente in due scene, era lecito pensare che sarebbe spettato a lei interpretare nuovamente la figlia di Scott Lang, in attesa di vederla assumere una delle sue tante identità supereroiche (Stature, Stinger o Ant-Girl), arrivando a militare nei Giovani Vendicatori del Marvel Cinematic Universe. I Marvel Studios, invece, hanno deciso di fare un recast per Cassie Lang in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, notizia ventilata da Kevin Feige nel 2020, e che ha portato ad affidare il ruolo a Kathryn Newton. Il senso di questo recast di Cassie Lang è dovuto alla volontà di Marvel Studios di avere un volto di maggior successo rispetto alla precedente interprete.

Scelta fondamentale, considerato che la Newton ha già uno storico importante in quanto a ruoli di rilievo, condizione che pare esser importante per quello che potrebbe essere il futuro di Cassie Lang nel Marvel Cinematic, che apparentemente in Ant-Man and the Wasp: Quantumania potrebbe vivere la sua origin story diventando Stature. . Da quello che abbiamo visto nel trailer della pellicola, Cassie sarà coinvolta nella nuova avventura del padre, occasione che la porterà a incrociare la strada di Kang il Conquistatore, un incontro che potrebbe rivestire un’importanza fondamentale per il futuro del franchise, non ultimo Avengers: Kang Dinasty.

Il personaggio nel Marvel Universe

La potenziale ragione per la presenza di Cassie Lang con un ruolo così attivo in Ant-Man and the Wasp: Quantumania va ricercata, come sempre, all’interno della dimensione fumettistica degli eroi marvelinani. Dopo gli eventi che avevano visto Wanda Maximoff perdere il controllo dei propri poteri decimando i suoi compagni vendicatori (Vendicatori: Divisi) e ridurre quasi all’estinzione la popolazione mutante (House of M). In questa drammatica situazione, Hawkeye e Scott Lang erano periti, ma poco tempo dopo il tragico evento la figlia di Lang, Cassie, iniziò a mostrare poteri simili a quelli del padre, in seguito ai quali entrò in contatto con un gruppo di giovani adolescenti che sembravano avere gli stessi poteri degli Eroi più Potenti della Terra. A capo di questa formazione c’era Kate Bishop, emula di Occhio di Falco, cui si erano uniti Patrito (Eljiah Bradley, dotato dei poteri di Cap in quanto nipote di uno primi soldati cavie per riprodurre il Siero del Superdoldati), Wiccan (Billy MAximoff, uno dei gemelli immaginari di Wanda divenuto reale e dotato di poteri simili a quelli della madre), Hulkling (Theodore Altman, mezzosangue Kree-Skrull, cresciuto sulla Terra e dotato dei poteri mutaforma del suo retaggio Skrull) e Iron Lad, misterioso ragazzo del futuro che combatteva con un’armatura simile a quella di Iron Man.

Tutti questi personaggi, inizialmente, sono contrassegnati da un’origine misteriosa, che viene svelata con il passare del tempo. Ad essere particolarmente interessante è la storia di Nate Richards, alias Iron Lad. La scelta di diventare un conquistatore e di dominare del tempo venne presa da Kang dopo che, in seguito a un attacco che lo condannò per anni a esser curato in un ospedale, decise di prendere in mano le sorti della propria vita e dell’intero universo. Anni dopo aver avviato la sua crociata, Kang decise di correggere quel torto subito, impedendo al suo giovane sé di rimanere vittima di quell’attacco, sperando di ispirarlo ad esser ancora più forte. Dopo aver salvato questo suo giovane sé, Kang lo condusse in un viaggio lungo le ere mostrandogli le sue conquiste, ma anziché sentirsi ispirato, il giovane Nate rimase inorridito da ciò che avrebbe potuto divenire. Dopo avere rubato un’armatura dotata della capacità di viaggiare nel tempo, Nate assume l’identità di Iron Lad, viaggiando lungo la linea temporale sino ad arrivare nel XX secolo, unendosi ai Giovani Vendicatori, dopo aver scoperto che i Vendicatori, di cui cercava l’aiuto, erano apparentemente scomparsi.

Nate divenne anche l’interesse romantico di Cassie, elemento che potrebbe essere utilizzato all’interno del Marvel Cinematic Universe. Di sicuro, è interessante notare come con la maggior importanza riservata a Cassie sia ora sempre più completa la formazione dei Giovani Vendicatori, dopo che in precedenti produzioni del Marvel Cinematic Universe, come Hawkeye e The Falcon and the Winter Soldier, abbiamo già visto l’apparizione di altri potenziali Giovani Vendicatori.

L’importanza di Cassie Lang

Il ruolo di Cassie Lang in Ant-Man and the Wasp: Quantumania non sarebbe dunque ricondotto solamente alla creazione di un dispositivo quantico che sarà il casus belli di questa nuova avventura del Marvel Cinematic, ma potrebbe essere anche l’ennesimo tassello per la composizione dei Giovani Vendicatori. I principali personaggi di questa formazione sono già apparsi all’interno del Marvel Cinematic Universe, e considerato quello che ci attende in Secret Wars possiamo aspettarci che il membro mancante, Hulkling, faccia la sua apparizione all’interno dell’annunciata serie.

Sarà interessante vedere anche come la conoscenza tra Cassie e Kang svilupperà il futuro di quest’ultimo. Pur non avendo visto nel trailer di Ant-Man and the Wasp: Quantumania altre versioni di Kang, non sarebbe sorprendente se nel film facesse la sua apparizione Nate Richards, il ‘giovane’ Kang, deciso a impedire al suo sé futuro di completare il suo piano. Con un titolo come Avengers: Kang Dinasty in arrivo, la possibilità di vedere più di una versione di Kang è sempre più probabile.

