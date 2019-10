Ace, recensione della versione Grandista di Banpresto

Andiamo a scoprire nel dettaglio la nuova statua di Portuguese D. Ace per la serie Grandista di Banpresto tratta da One Piece .

Vediamo oggi la statua di Portuguese D. Ace meglio conosciuto dai fan del fumetto e della serie TV solamente come Ace, uno dei tanti personaggi dell’ormai celebre One Piece, manga/anime di genere shonen che da moltissimi anni sta spopolando sia in Giappone che Oltreoceano diventando uno dei più famosi fenomeni di massa del mondo. La statua in questione è una riproduzione in plastica della linea dedicata chiamata “Grandista” prodotta da Banpresto.

Il personaggio

Ace è il figlio del Re dei pirati Gol D. Roger, dopo la morte del padre il bambino viene adottato da Monkey D. Garp e cresciuto assieme al nipote Monkey D. Rufy. I due ragazzi sono legati anche a un terzo bambino di nome Sabo, che raggiungendo un legame fraterno diventano fratelli per la vita. Ace ha mangiato il frutto Foco Foco (appartenente alla catagoria Rogia) che gli conferisce l’abilità di diventare del puro fuoco, con questo potere è in grado di generare sia tecniche di attacco che di difesa. Ace porta 2 tatuaggi: il primo è sulla schiena ed è il simbolo del pirata Barbabianca, e il secondo sul braccio sinistro con la scritta “A S CE” con la “S” con una croce sopra, che Sabo apponeva prima del suo nome quando firmava.

La confezione

La confezione appare già da un primo impatto molto semplice e di media dimensione. Nella parte frontale possiamo vedere un primo piano del personaggio che viene poi replicato in altre angolazioni anche negli altri lati della scatola. All’interno, protetto da del cartoncino e buste di plastica troveremo il personaggio smontato.

Il prodotto

La statua è realizzata completamente in plastica, ed è composta solamente da 2 pezzi da assemblare più un piccolo supporto per la stabilità. Questa uscita non ha accessori aggiuntivi o effetti che possono arricchire il prodotto in questione. Come dicevamo il corpo principale di Ace è costituito da 2 pezzi: il torso e le gambe, che andranno assemblati attraverso un apposito incastro senza nessuna difficoltà. Nella confezione è presente un piccolo supporto per il piede dove è possibile fissare la statuetta ed esporla in tutta sicurezza.

La pittura del prodotto è davvero molto notevole, senza nessuna tipo di sbavature in tutto il corpo. Come già espresso altre volte infatti Banpresto da sempre ci ha abituati a prodotti dall’ottimo rapporto qualità prezzo. Prezzo e qualità sono fondamentali come caratteristica e spesso grazie a questo tipo di prodotti concilia ad un primo approccio verso questo mondo da parte di tanti neo-collezionisti.

Il volto è molto dettagliato, anche le lentiggini e la fossetta nel sorriso sono state ricreate molto bene. Colori e ombreggiature sono molto buoni infatti, grazie a questi elementi, possiamo vedere e apprezzare a pieno la muscolatura del personaggio realizzata in più colori in modo da far sembrare la pelle viva. I pantaloni hanno una tinta nera unica ma realizzati con diverse piegature in modo da farli risultare reali. Anche gli accessori fissi del personaggio come il cappello, la collana, la daga,il braccialetto , il borsellino e la cintura sono stati realizzati e curati nel minimo dettaglio senza tralasciare nulla.

Conclusioni

La statua di Ace è davvero ottima sotto tutti i punti di vista, caratterizzata da una buona dimensione (28,5 cm), ottimo prezzo e discreti materiali, che sono delle caratteristiche importanti per ogni collezionista, anche alle prime armi.