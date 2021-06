Aconyte Books e Asmodee Italia annunciano i nuovi romanzi sull’universo Marvel

Asmodee Italia ha annunciato che porterà nel nostro paese una nuova linea di romanzi ambientati nell’universo Marvel, pubblicata in lingua originale dalla nota casa editrice di narrativa Aconyte Books. L’offerta editoriale si arricchirà quindi con nuove storie che vedranno protagonisti alcuni dei più amati personaggi appartenenti ai fumetti della Casa delle Idee.

Marc Gascoigne, Editor-in-Chief di Aconyte, ha dichiarato attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale della compagnia che l’universo dei fumetti Marvel ha caratterizzato nel corso degli anni una serie di grandi personaggi e trame che chiedono a gran voce di essere raccontate. Sempre secondo Gascoigne è arrivato il momento che queste storie vengano messe sotto i riflettori, visto che i romanzi racconteranno le leggende di Asgard, le storie inedite delle eroine Marvel oltre a quelle di alcuni fra gli studenti meno conosciuti del professor Xavier, fondatore del gruppo degli X-Men.

Asmodee Italia ha già avuto a che fare in passato con l’universo Marvel grazie anche e soprattutto alla localizzazione di giochi come Marvel Champions: Il Gioco di Carte o X-Men: Mutant Insurrection, leggete la nostra recensione. Massimo Bianchini, Country Manager di Asmodee Italia, ha dichiarato che pubblicare in Italia i romanzi della linea Marvel è un gran bel traguardo per la sua compagnia, visto che sia lui che il suo team di lavoro amano molto l’universo della Casa delle Idee e si sono detti entusiasti di rendere ancora più unica la loro offerta al pubblico.

I primi romanzi tradotti in italiano arriveranno a luglio 2021 e saranno i primi libri Aconyte Books su licenza a essere pubblicati, dando ancora più profondità agli eroi dell’universo Marvel, in modo da essere apprezzati sia dai fan storici dei supereroi della casa editrice americana sia da coloro che ci si avvicinano per la prima volta in assoluto.