Acquaworld, arriva il Circus Show: ecco come acquistare i biglietti!

Sabato 18 Settembre, a partire dalle 18:30, un emozionante spettacolo renderà la serata di Acquaworld ancora più speciale. Per chi non lo sapesse, si tratta del primo e unico parco divertimenti acquatico al coperto e all’aperto d’Italia aperto nel 2011. La sua dimensione è di 20.000 metri quadrati di superficie e comprende aree coperte e scoperte, nove scivoli acquatici super divertenti, piscine e vasche idromassaggio con acqua sempre calda e, in estate, un grande giardino con sdraio, lettini e ombrelloni.

Per l’occasione, il parco divertimenti acquatico di Acquaworld di Concorezzo si trasformerà eccezionalmente in un magico circo, grazie agli artisti di Circus Show. Acrobati e fachiri si esibiranno in 6 diversi “atti” che intratterranno il pubblico di Acquaworld con uno show fatto di fuoco, di aria… e di acqua ovviamente!

Circus Show: come acquistare i biglietti?

A partire dalle 19:45 fino alle 21:00, un allegro momento di gioco metterà alla prova gli ospiti del parco, che saranno chiamati a partecipare a divertenti quiz. In palio, ingressi omaggio ad Acquaworld, buoni per le consumazioni presso le aree ristoro del parco e accessori Acquaworld. I biglietti con ingresso pomeridiano dalle ore 17:00 saranno disponibili online a partire da 13,90 euro. Affrettatevi ad acquistare i biglietti perché i posti sono limitati!

Tutte le norme da rispettare all’ingresso

Il parco accoglie i visitatori in totale sicurezza e nel rispetto di tutte le regole anti Covid: riduzione numero degli ingressi giornalieri, misurazione della temperatura all’ingresso, punti di sanificazione e igienizzazione frequente di tutte le aree sono solo alcune delle tantissime misure introdotte per garantire a tutti la più assoluta sicurezza. Inoltre, in conformità con il Decreto Legge n° 105 del 23/07/2021, per accedere al parco è necessario il Green Pass, la certificazione Covid o il certificato di esenzione: chi ne fosse sprovvisto potrà accedere ad Acquaworld con tampone con esito negativo effettuato direttamente all’ingresso del Parco da personale specializzato dalle ore 9:30 alle 12:30, dalle 13:30 alle 15:00 e poi dalle 17 alle 19, al costo di 5 euro, con prenotazione online obbligatoria.