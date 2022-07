Acquaworld, l’unico parco divertimenti acquatico al coperto e all’aperto d’Italia, annuncia una grande novità per la stagione estiva 2022: l’introduzione dell’animazione, per rendere le giornate assolutamente indimenticabili. Infatti, tutti i giorni fino all’11 settembre, Acquaworld si trasforma in un grande villaggio in cui il divertimento è il protagonista indiscusso.

Acquaworld: tutte le informazioni utili per il divertimento e il benessere

Uno staff di animatori professionisti intratterrà gli ospiti con giochi aperitivo, quiz in acqua, giochi e balli per i bambini, momenti di animazione itinerante, aquagym, balli di gruppo e, da non perdere, l’animazione tra le spettacolari e iconiche onde del parco. Un programma fittissimo che si svolgerà dalle 11 alle 18 senza alcuna pausa.

Il parco è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 20 e finalmente rende disponibile l’ampia area esterna con vasche, idromassaggi e zone relax, dove potersi abbandonare alla tintarella per poi rinfrescarsi immergendosi in una delle tante piscine. Sono disponibili, infatti, circa 20.000 metri quadrati suddivisi tra Area Fun e Area Benessere, con ben 12 vasche e 11 scivoli con una lunghezza complessiva di oltre 1,1 km, per vivere momenti di straordinario divertimento.

Qualora foste interessati a raggiungere Acquaworld vi informiamo che in auto è possibile farlo da Milano o da Bergamo. Nel primo caso basta prendere la tangenziale est in direzione Lecco, uscita Dogana di Concorezzo, nel secondo caso invece dovete prendere l’autostrada A4, direzione Milano, uscita Agrate. È possibile usare anche i mezzi pubblici dalla fermata metro Cologno Nord (M2 Verde), prendere l’autobus Z 323 per Vimercate e scendere a Concorezzo fermata Malcantone oppure dalla stazione di Monza, prendere l’autobus Z 321 per Trezzo e scendere a Concorezzo fermata Malcantone.

Aperto nel 2011, Acquaworld, è un parco acquatico e benessere unico in Italia con i suoi 20.000 metri quadrati di superficie, tra aree coperte e scoperte, nove scivoli acquatici super divertenti, piscine e vasche idromassaggio con acqua sempre calda e, in estate, un grande giardino con sdraio, lettini e ombrelloni. Il Parco è diviso in diverse aree: Benessere, Fun, Scivoli, Miniworld ed è costruito in modo tale da poter accogliere tutti gli ospiti con disabilità che potranno spostarsi autonomamente grazie all’uso di ascensori, rampe e montascale; sono inoltre a disposizione spogliatoi dedicati.