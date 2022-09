Acquaworld, l’unico parco divertimenti acquatico al coperto e all’aperto d’Italia, in collaborazione con il Comune di Concorezzo, annuncia di aver introdotto una promozione speciale dedicata ai residenti, che potranno acquistare i biglietti di ingresso al parco con uno sconto del 40%. L’iniziativa è valida per l’acquisto dei biglietti effettuato esclusivamente presso le biglietterie, semplicemente mostrando un documento dimostrativo della residenza.

Guido Zucchi, CEO di Acquaworld, ha dichiarato:

“Questa nuova promozione, che è stata voluta e concordata con l’Amministrazione Comunale, offre la possibilità alle famiglie e ai ragazzi di Concorezzo di accedere ad un luogo di svago e divertimento aperto tutto l’anno in modo sicuramente più economico e quindi, conformemente alla nostra vocazione di centro ludico ricreativo, con maggiore frequenza e ripetitività. Basti pensare che, applicando lo sconto del 40% al nostro biglietto di ingresso di 2 ore, un cittadino di Concorezzo potrà accedere al parco a soli 9,60 euro”.

Come raggiungere Acquaworld e caratteristiche del parco

Qualora foste interessati a raggiungere Acquaworld vi informiamo che in auto è possibile farlo da Milano o da Bergamo. Nel primo caso basta prendere la tangenziale est in direzione Lecco, uscita Dogana di Concorezzo, nel secondo caso invece dovete prendere l’autostrada A4, direzione Milano, uscita Agrate. È possibile usare anche i mezzi pubblici dalla fermata metro Cologno Nord (M2 Verde), prendere l’autobus Z 323 per Vimercate e scendere a Concorezzo fermata Malcantone oppure dalla stazione di Monza, prendere l’autobus Z 321 per Trezzo e scendere a Concorezzo fermata Malcantone.

Aperto nel 2011, Acquaworld, è un parco acquatico e benessere unico in Italia con i suoi 20.000 metri quadrati di superficie, tra aree coperte e scoperte, nove scivoli acquatici super divertenti, piscine e vasche idromassaggio con acqua sempre calda e, in estate, un grande giardino con sdraio, lettini e ombrelloni. Il Parco è diviso in diverse aree: Benessere, Fun, Scivoli, Miniworld ed è costruito in modo tale da poter accogliere tutti gli ospiti con disabilità che potranno spostarsi autonomamente grazie all’uso di ascensori, rampe e montascale; sono inoltre a disposizione spogliatoi dedicati.