Bandai arricchisce ulteriormente la sua linea figuarts mini con alcune nuove action figure dedicate al manga Jujutsu Kaisen. Avete il desiderio di aggiungere nelle vostre collezioni una serie di action figure, dalle piccole dimensioni, ispirate ai personaggi del franchise? Scopriamo insieme tutti i dettagli di queste nuove proposte!

Jujutsu kaisen è il manga scritto e disegnato da Gege Akutami che narra le vicende di Itadori Yūji, uno studente speciale impegnato a frequentare il Club dell’Occulto. Infatti, il protagonista si troverà presto impegnato in una grande sfida per salvare i compagni. Itadori Yūji, a causa di questo, diventerà un demone. Ecco quindi che inizia una corsa contro il tempo per far si che questa creatura maledetta possa aver fine una volta per tutte, anche a costa di un importante sacrificio.

Le figuarts mini di Bandai dedicate a Jujutsu kaisen

Per chi si stesse avvicinando al mondo del collezionismo da poco tempo, o semplicemente per chi ancora non sia a conoscenza di questa specifica linea, le figuarts mini di Bandai sono action figure di piccole dimensione con un design diverso dal solito e molto ben riconoscibile già ad una prima occhiata. I personaggi infatti ricordano parzialmente le scelte stilistiche tipiche delle produzioni “deformed”, ovvero con alcune parti del corpo più grandi rispetto a quanto dovrebbero essere. Il risultato finale è un mix di stile che porta ad un equilibrio generale di grande impatto visivo.

Tutte e tre action figure che oggi andremo ad analizzare nel dettaglio vengono proposte sul mercato attraverso l’uso di piccole confezioni in cartoncino leggero dotate di una grande finestra trasparente posta nella parte frontale. Sempre frontalmente trovano poi posto i loghi dedicati al franchise dal quale le produzioni sono ispirate e i loghi dedicati alla linea e all’azienda produttrice.

I personaggi sono poi infine ben protetti all’interno di uno specifico, e sagomato, blister trasparente che contiene a sua volta anche gli accessori dedicati.

La prima proposta che vogliamo portare alla vostra attenzione è quella dedicata al personaggio di Choso, il fratello di Kechizu ed Eso, nonchè dei tre personaggi che collabora con Mahito. Una volta estratta la figure dal suo blister protettivo possiamo ammirare come il design del personaggio sia congruo rispetto a quanto visto nel manga o nell’anime. Il personaggio si presenta infatti con i suoi tipici capelli scuri legati in due code di cavallo dalle punte sparate, le sue sopracciglia sottili, il suo sguardo di ghiaccio impenetrabile e il suo iconico outfit. Il personaggio indossa infatti degli abiti chiari, accessoriato da una sciarpa e le fasce poste sul busto. Dal punto di vista della colorazione, forse queste potevano essere riprodotto utilizzando un viola più accentuato e chiaro, ma sono dettagli. Sempre restando in termini di sculpt e painting, ottimo il lavoro fatto per gli stivaletti, che risultano davvero perfetti per il personaggio.

Per quanto riguarda invece la mobilità, le figure di questa linea non sono note sicuramente per loro grande posabilità, bensì i loro punti forti sono altri come appunto il design, le dimensioni compatte e il costo contenuto in relazione alla qualità offerta. Sono sostanzialmente delle piccole bomboniere! Se cercate delle action figure che abbiano grandi possibilità in termini di mobilità, il nostro consiglio è quello di orientarvi sulla linea S.H Figuarts, sempre restando in casa Bandai. Detto questo, la figure in oggetto è comunque dotata di alcuni snodi alle articolazioni come quello presente nel collo, che permette la rotazione della testa nonché anche l’escursione in avanti e indietro. Stessa cosa le braccia e le gambe, che però possono solo essere spostare avanti e indietro sull’asso ma non, ad esempio, allargate.

Per quanto riguarda gli accessori presenti, Choso viene proposto con un piccolo supporto espositivo trasparente utile ad ottenere una migliore stabilità della figure in fase espositiva. Essa viene inoltre fornita con un braccio alternativo. Vi ricordiamo infine che il personaggio è alto circa 10 cm ed è realizzato in PVC.

Ryomen Sukuna

Passiamo ora alla seconda proposta del lotto, con il personaggio di Ryomen Sukuna, noto anche per essere chiamato semplicemente Sukuna. Si tratta di uno dei principali antagonisti della serie Jujutsu Kaisen, nonché l’indiscusso Re delle Maledizioni.

Come la precedente, anche questa proposta Bandai per la linea Figuarts Mini è realizzata in maniera accurata. Il personaggio viene infatti proposto dotato del suo kimono chiaro, molto largo per avere maggior comodità visto il fatto che in passato il personaggio aveva quattro braccia, arricchito di sciarpa e scarpe nere. Anche in questo caso la figure mostra grande cura nel volto, dotato di un painting privo di alcun tipo di sbavatura o imperfezione. La figure è realizzata in PVC, alta circa 10cm e viene proposta anch’essa associata a un sostegno trasparente e un braccio alternativo.

Kento

La terza ed ultima proposta che andiamo a vedere insieme è quella relativa al personaggio di Kento, uno dei personaggi secondari di Jujutsu Kaisen. Si tratta di un ex studente della Tokyo Jujutsu High divenuto poi stregone jujutsu.

La figure proposta da Bandai per la linea Figuarts Mini si presenta con un designa che rende ottimamente onore al personaggio dal bell’aspetto. La figure vanta infatti la presenza dei suoi tipici capelli biondi con tanto di ciuffo, non viene proposta con tanto di completo elegante ed occhiali da sole. La figure viene poi fornita dal solito piedistallo trasparente e, questa volta, due braccia aggiuntive. Essa è alta 10 cm ed è realizzata in PVC. Per quanto riguarda la posabilità, valgono le stesse parole espresse per le altre due proposte qui precedentemente trattate.

Le conclusioni sulle action figure Jujutsu Kaisen

Per concludere, queste nuove minifigure di Bandai dedicate al manga Jujutsu kaisen sono curate nella loro realizzazione e risultano essere prive di particolare note negative tali da essere segnalate. Come per le altre proposte della medesima linea, le action figure in questione vantano un design diverso dal solito e nel loro complesso sono sicuramente molto interessanti per gli amanti del genere. La mobilità non è il loro forte, ma lo sono sicuramente le dimensioni contenute e il loro prezzo sul mercato.

In sostanza siamo di fronte a una serie di prodotti ottimi per chi cerca un memorabilia dedicato alla propria serie preferita che non abbia costi di accesso impegnativa. Le action figure di Jujutsu Kaisen vengono inoltre corredate da stand espositivi in plastica trasparente, cosa non affatto scontata.