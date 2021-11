Action Figure, un tempo bistrattate e chiamate comunemente pupazzetti, oggi sono sia giocattoli per bambini sia oggetti di culto da collezionare, da conservare e chissà, da rivendere in futuro (e farci pure una bella vacanza con il ricavato). Ce ne sono di ogni tipologia, da quelle articolate a quelle statiche e di ogni brand. Banpresto, Hasbro, Funko Pop che siano essi prodotti tratti da manga giapponesi, comics americani o film di super eroi non importa, nella nostra nuova guida vi porteremo nel mondo del collezionismo con action figure strettamente legate al natale e scommettiamo che troverete oggetti di cui non sapevate nemmeno di avere bisogno.

Action Figure, le migliori da regalare a tema Natalizio

Hasbro (Holiday Edition)

Dalla linea Star Wars The Black Series, ovvero le figure per collezionisti del marchio americano, esistono alcune versioni chiamate Holiday Edition. Queste particolari ma simpaticissime figure articolate sono delle ristampe che adottano nuove colorazioni e accessori a tema natalizio. Ad esempio potrete acquistare uno dei Sith Trooper con la livrea dell’armatura totalmente verde con calze a righe bianche e rosse che imbraccia un fucile molto più simile ad un Nerf (quelli che sparano dardi di gommapiuma) piuttosto che un comune blaster utilizzato nella serie. Altro esempio (azzeccatissimo) è il Range Trooper apparso in Solo: A Star Wars Story, che in questo caso appare come un Babbo Natale in armatura, assolutamente fighissimo.

» Clicca qui per Hasbro Snow Trooper

» Clicca qui per Hasbro Range Trooper

» Clicca qui per Hasbro Sith Trooper



Funko Pop

Quando per scherzo viene detto, esiste una Funko Pop di ogni soggetto o personaggio esistente, non ci si allontana tanto dalla realtà e nel periodo natalizio Funko si scatena con tantissime proposte a tema natalizio. R2-D2 con le corna da renna? Thanos con il maglione natalizio, di quelli volutamente bruttini che vanno tanto di moda ora? O magari preferite una bella Wonder Woman con un filo di luci al posto del Lazo della Verità? Sicuramente le proposte non mancano e magari presi dall’acquisto compulsivo potreste ritrovarvi ad avere una nuova collezione a tema. Sempre così, ne prendo solo qualcuno….e poi ve ne ritrovate una libreria piena. (Eh eh eh)

» Clicca qui per Funko Pop Thanos Maglione

» Clicca qui per Funko Topolino con Campanella

» Clicca qui per Funko C-3PO Santa

» Clicca qui per Funko Wonder Woman Light Lasso

» Clicca qui per Funko R2-D2 Renna

» Clicca qui per Funko Vader Candy

» Clicca qui per Funko Chewbacca and light

» Clicca qui per Funko Yoda Santa

» Clicca qui per Funko Grinch Book

» Clicca qui per Funko Jack Skellington Santa

» Clicca qui per Funko Baby Groot and Light

Action Figure Varie

In questo terzo blocco di action figure abbiamo raccolto un mix di personaggi che poco hanno a che fare l’un con l’altro, diversi brand, diverse tipologie…insomma, il classico cestone delle offerte del super mercato, però nel nostro cestone ci son cose carucce, tipicamente natalizie, che ci tenevamo in ogni caso a proporvi. Una Rei Ayanami da Neon Genesis Evangelion insieme al pinguino Pen Pen di rosso vestita non è abbastanza convincente? provate a vedere il resto!

» Clicca qui per Rei Ayanami Santa

» Clicca qui per Fate Stay Night Saber Santa

» Clicca qui per Luffy and Chopper Holiday

» Clicca qui per Kid Goku Santa

» Clicca qui per Sora Christmas Town

» Clicca qui per Sega Hatsune Miku