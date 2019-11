Action figures: le anteprime assolute che Hasbro ha presentato a Lucca Comics and Games 2019

Hasbro ha presentato a Lucca Comics and Games 2019 delle anteprime assolute a livello mondiale per le serie Transformers , Star Wars e Marvel! Scopriamo quali sono

Action figures: tra i protagonisti assoluti di questa Lucca Comics & Games c’è stata Hasbro, leader nel creare le migliori esperienze di gioco al mondo, che proprio a Lucca ha presentato in anteprima mondiale le nuove linee di action figure, di accessori e di veicoli dedicati alla saga di Star Wars e ai supereroi Marvel, oltre a portare una specialissima spada laser per giovani padawan capace di registrare suoni ed emetterli all’affondo della “lama”, ai mitici Transformers e a tutte le altre linee di prodotti che fanno impazzire i fan.

Eccoli per voi qui su Cultura Pop!

STAR WARS: THE VINTAGE COLLECTION 3.75-INCH CLONE TROOPER

Al Padiglione Carducci inoltre, gli appassionati di giochi in scatola hanno inoltre potuto provare tutte le ultime novità firmate Hasbro Gaming, oltre ai grandi classici Jenga, Taboo o Cluedo, Miss Monopoly prima e unica versione del gioco in scatola per eccellenza interamente dedicata alle donne, oltre al divertente Monopoly Pizza o l’introvabile edizione dedicata a Games of Thrones.

Ma l’incontro più importante è stato venerdì 1 novembre alle 12 Sala Ingellis con Daniel Yun, Global Product Development & Marketing Manager e Rickey Purdin, Director Talent Relations per Marvel.

Daniel Yun, Global Product Development & Marketing Manager e Rickey Purdin, Director Talent Relations per Marvel

E con Patrick Schneider, Global Product Development & Marketing Manager e Sam Smith, Product Design and Development Manager per Star Wars.

Patrick Schneider, Global Product Development & Marketing Manager e Sam Smith, Product Design and Development Manager per Star Wars

Insomma, i pezzi grossi dell’azienda hanno volute incontrare il fandom, affezionatissimo, per presentare personalmente le novità in corso e toccare con mano l’affetto e l’attesa per I nuovi prodotti. “Abbiamo fatto delle linee specifiche per l’Europa – spiegano ai fan – che saranno disponibili dalla prossima primavera”.

Tra gli ospiti del panel anche Emiliano Santalucia, l’unico Toy Designer italiano che collabora da anni con il team Hasbro nello sviluppo di nuovi Transformers, che ha rivelato le ultime novità che giungono direttamente dal lontano Cybertron.

Marvel Avangers cosplayers @Hasbro stand @Lucca Comics and Games 2019

I fan hanno preso d’assalto lo Stand Hasbro Fan di Piazza San Giusto, facendo code kilometriche anche per festeggiare l’80° anniversario di casa Marvel con le action figures di Ironman, Thor e Capitan America ispirate alle iconiche controparti cartacee dei mitici fumetti della Marvel 80th Anniversary Series, o le nuove action figure Black Series di Luke Skywalker e del Sith Trooper tratti da Star Wars: Episodio IX – L’ascesa di Skywalker, una linea davvero unica che celebra la fine della saga cinematografica degli Skywalker.

Inoltre, 20 fan che hanno acquistato lo speciale biglietto Level Up hanno potuto fare colazione in compagnia di Daniel Yun e Patrick Schneider.

Sempre attenta al sociale, Hasbro continua a collaborare con ADMO grazie ai Transformers supportando, anche in occasione di Lucca Comics & Games, la campagna di sensibilizzazione “C’è un Eroe in ognuno di noi”: l’Associazione Donatori Midollo Osseo ha esposto un disegno inedito realizzato per sostenere l’iniziativa dal Toy Designer Emiliano Santalucia e partecipando, con Sam Smith, alla Live Art Session per Emergency di venerdì 1° novembre al Padiglione Napoleone disegnando dal vivo un pezzo messo all’asta di solidarietà tradizionale di domenica pomeriggio, a chiusura del festival.