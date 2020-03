Ad Alta Voce: a disposizione una biblioteca di audiolibri da oltre 200 titoli

Ad Alta Voce, la rubrica di Rai Radio 3, permette di ascoltare in streaming oltre 200 tra romanzi e racconti, letti da alcuni tra i più celebri attori italiani.

La quarantena che sta vivendo attualmente l’Italia ha fatto sorgere, oltre alla necessità di proteggersi e proteggere gli altri dalla pandemia, anche l’esigenza di far trascorrere il tempo in casa. Per molti, questa situazione ha rappresentato un’opportunità per poter dedicare del tempo a tutto ciò che normalmente, nelle comuni giornate di studio o lavoro, veniva trascurato. Tra le varie attività che è possibile svolgere a casa c’è sicuramente la lettura, ma per gli amanti del multitasking, che vogliono leggere e al contempo curare il giardino, preparare una torta, o dipingere miniature, vi è l’opportunità di ascoltare un vasto assortimento di audiolibri messo a disposizione da Rai Radio 3.

Ad Alta Voce è il nome della rubrica radiofonica contenente oltre 200 titoli, tanto da poter essere considerata la più grande biblioteca di audiolibri in Italia. Dal lunedì al venerdì è possibile ascoltare in diretta la lettura di romanzi e racconti alle 17 e in replica all’1.30, sulle frequenze di Rai Radio 3, ma il catalogo è consultabile in qualunque momento sul sito RaiPlay Radio, dove si trova la lista completa degli audiolibri in ordine alfabetico.

Le più grandi opere della letteratura sono a disposizione nella biblioteca virtuale di Ad Alta Voce, dove prodotti letterari da tutto il mondo si incontrano: da Addio alle armi di Ernest Hemingay a Guida galattica per autostoppisti di Douglas Adams; dal Decamerone di Boccaccio, Cime tempestose di Emily Bronte a Il visconte dimezzato di Calvino, passando per Fame di Knut Hamsun, Moby Dick di Herman Mellville o Peter Pan di James M. Barrie.

Alle opere di Pier Paolo Pasolini, Lewis Carroll, H.P. Lovecraft e tanti altri autori da tutto il mondo prestano la loro voce gli attori italiani tra i più celebri del panorama teatrale e cinematografico, come Toni Servillo, Remo Girone, Giorgio Strehler, Anna Bonaiuto, Ennio Fantastichini, Tommaso Ragno, Manuela Mandracchia e molti altri.

Ad Alta Voce permette anche di scaricare le puntate in podcast: tra queste vi sono quelle dedicate alla lettura di Ma gli androidi sognano pecore elettriche? Di Philip K. Dick, Febbre di Jonathan Bazzi, I libri di Oz di Frank Baum e molti altri; il sito contiene anche una sezione dedicata ai racconti letti ad alta voce, come quelli di Raymond Carver, Franza Kafka, Jack London o Luigi Pirandello.

Con l’attuale tempo a disposizione, non c’è che l’imbarazzo della scelta sugli audiolibri da ascoltare, ma la biblioteca di Ad Alta Voce è molto vasta e, probabilmente, non basterà tutta la quarantena per godere completamente dei romanzi e dei racconti messi a disposizione.