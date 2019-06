Ad Astra: il nuovo teaser trailer Italiano con Brad Pitt

È stato pubblicato nelle ore scorse da 20th Century Fox il nuovo teaser trailer in lingua italiana del film fantascientifico Ad Astra, con Brad Pitt che vestirà i panni del protagonista: Roy McBride.

È stato pubblicato in queste ore da 20th Century Fox il nuovo teaser trailer in lingua italiana del film fantascientifico Ad Astra, con Brad Pitt il quale vestirà per questa pellicola i panni dell’astronauta Roy McBride. La nuova opera cinematografica, scritta e diretta da James Gray, si concentra sulle vicende che dovrà affrontare il protagonista, un’astronauta che parte per una missione nello Spazio, alla ricerca sia del padre scomparso sia con la missione di scoprire la causa di una pericolosa minaccia che rischia di mettere a repentaglio la vita del Pianeta Terra e dei suoi abitanti.

Di seguito le pochissime notizie riguardanti la trama:

“L’astronauta Roy McBride (Brad Pitt) viaggia verso gli estremi confini del sistema solare per trovare il padre scomparso e svelare un mistero che minaccia la sopravvivenza del nostro pianeta. Il suo viaggio svelerà segreti che sfidano la natura dell’esistenza umana e il nostro posto nel cosmo”.

Il cast del film Ad Astra sarà formato da Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, Ruth Negga, Greg Bryk, Lisa Gay Hamilton, Kimberly Elise, John Ortiz, Loren Dean, John Finn, Alyson Reed, Anne McDaniels.

In attesa dell’uscita dell’opera cinematografica, prevista per il 20 settembre 2019 negli Stati Uniti, gustiamoci il teaser trailer ufficiale in lingua italiana che troverete di seguito e diteci, se volete, cosa ne pensate.