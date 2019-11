Adam Driver ammette di aver portato a casa la spada laser di Kylo Ren

Manca ormai poco meno di un mese all’arrivo nelle sale cinematografiche di Star Wars: The Rise of Skywalker e non mancano alcune curiosità in merito ai personaggi che fanno parte del cast. In questo caso il protagonista è Adam Driver il quale, recentemente ha partecipato a The Late Show con Stephen Colbert, di conseguenza è stato inevitabile per il conduttore porre alcune domande a Driver inerenti proprio alla saga di Star Wars.

Dunque, l’attore che interpreta Kylo Ren nell’amatissimo franchise, avrebbe ammesso di aver portato a casa la spada laser di Kylo Ren “sottratta” proprio dal set di Star Wars. Infatti, tutto sarebbe iniziato quando Stephen Colbert avrebbe chiesto all’attore come si sentisse nell’appendere al muro la sua spada laser poiché, con l’arrivo di Star Wars: The Rise of Skywalker, dovrebbe chiudersi la tanto amata saga dedicata agli Skywalker. Ebbene, l’interprete di Kylo Ren avrebbe affermato quanto segue:

“Bene. Ce l’ho anche io. L’ho letteralmente appesa, ma è appesa in una scatola. Ho preso molte cose questa volta. Ho un costume intero. “

Tuttavia, Adam Driver pare abbia sottolineato più volte il fatto di aver ottenuto l’autorizzazione, innanzitutto, da parte di J.J. Abrams. Dunque, dopo questa piccola curiosità riguardante uno dei protagonisti principali di Star Wars, non ci resta che attendere l’uscita della nuova pellicola cinematografica che uscirà sul grande schermo a breve, esattamente mercoledì 18 dicembre 2019. Ricordiamo che Adam Driver, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Richard E. Grant e Greg Grunberg sono solo alcuni degli attori che vedremo nel film di Star Wars: L’ascesa di Skywalker.