Stando a quanto riportato dal podcast di The Hot Mic, Adam Driver potrebbe avere un ruolo I Fantastici 4 del Marvel Cinematic Universe. Secondo il podcast, Driver avrebbe avuto un incontro con i Marvel Studios per un ruolo sconosciuto nel prossimo film della First Family. Al momento, non si sa quale ruolo dovrebbe interpretare, ma una buona ipotesi potrebbe essere il villain Dottor Destino.

Adam Driver potrebbe avere un ruolo ne I Fantastici 4: quello che sappiamo sul film

Oltre la presunta presenza di Adam Driver nei Fantastici 4, si sa poco del nuovo film, anche se sono emersi alcuni dettagli. Nel settembre 2022, è stato confermato che il regista di WandaVision Matt Shakman dirigerà i nuovi Fantastici Quattro. Per quanto riguarda gli sceneggiatori, Marvel ha deciso di affidarsi a scrittori praticamente privi di esperienza nel settore, Jeff Kaplan e Ian Springer. Si tratta di due talenti emergenti di Hollywood.

La più grande fonte di speculazione tra i fan è però sugli attori che interpreteranno i Fantastici Quattro nel film. Anche se John Krasinski ha interpretato una versione di Reed Richards in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, non c’è alcuna garanzia che sarà nuovamente Mister Fantastic. Sono circolate voci secondo cui molti attori, da Penn Badgley di You a Glenn Howerton di C’è sempre il Sole a Philadelphia fino a Tom Ellis di Lucifer, potrebbero essere in lizza per un ruolo nel film, ma la Marvel non ha fatto alcun annuncio ufficiale sul casting.

Per quanto riguarda Sue Storm, si è parlato di Jodie Comer di Killing Eve e Rachel Brosnahan di La fantastica signora Maisel, ma anche il casting per la Donna Invisibile è ancora un mistero. Si sa ancora meno sulla Torcia Umana e la Cosa. E poi c’è il villain.

Entrambi i film precedenti dei Fantastici Quattro hanno visto la squadra affrontare il Dottor Destino, la loro più grande nemesi dei fumetti, ma non c’è ancora un annuncio ufficiale su chi dovranno affrontare gli eroi, quando arriveranno nel MCU. Se Adam Driver si unisse davvero alla famiglia Marvel, non sarebbe difficile immaginarlo nei panni dell’iconico supercriminale Dottor Destino.

I Fantastici Quattro uscirà nei cinema il 14 febbraio 2025.