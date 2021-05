Adam Wingard (Godzilla Vs Kong) dirigerà Hardcore dal fumetto di Robert Kirkman

La miniserie a fumetti Hardcore, creata da Robert Kirkman (The Walking Dead) e Marc Silvestri, scritta da Andy Diggle e disegnata da Alessandro Vitti, otterrà un adattamento cinematografico e sembra proprio che la Universal Picture abbia scelto Adam Wingard come regista del film che ritorna sulle scene dopo il successo di Godzilla Vs Kong.

Adam Wingard co-sceneggerà il film assieme a Will Simmons, mentre la sua casa di produzione, la Montauk Chair, produrrà il progetto con la Skybound.

Vi ricordiamo che Robert Kirkman ha anche co-creato la serie Invincible, il cui adattamento animato è un successo su Amazon Prime Video, con altre due stagioni già approvate e un adattamento cinematografico in arrivo.

Il fumetto Hardcore è stato pubblicato da Skybound e Image Comics ed è creato da Robert Kirkman e Marc Silvestri (in questo articolo la nostra recensione).

Il fumetto è pubblicata in Italia da Saldapress, che prova a effettuare un esperimento molto interessante: trasportare le emozioni del cinema action sulle pagine di un fumetto.

Il protagonista della storia è Drake, il migliore tra questi formidabili assassini. Può prendere il controllo di chiunque, trasferendo, grazie ad Hardcore, la sua coscienza nel corpo di criminali, dittatori e di ogni altro potenziale nemico dello stato. Tutto fila liscio, fino a quando qualcosa va dannatamente storto: il laboratorio Hardcore viene attaccato, bloccando Drake nel drone umano che stava occupando. Qualcuno vuole sabotare il progetto ed eliminare lui, a qualunque costo. Dal momento dell’attacco al laboratorio, Drake avrà solo 72 ore per riattivare la macchina presidiata dai terroristi e circondata dall’esercito americano. 72 ore per ritornare a essere se stesso.

