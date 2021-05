Addio a Gavin MacLeod, il capitano di Love Boat

L’attore statunitense Gavin MacLeod, il capitano della famosa serie televisiva Love Boat, ambientata sulla nave da crociera “Pacific Princess”, prodotta tra il 1977 e il 1987 e andata in onda in Italia a partire dal 1980, è morto sabato 29 maggio, all’età di 90 anni, nella sua casa di Palm Desert, in California. A riportare la triste notizia della scomparsa il nipote Mark See all’edizione online della rivista Variety.

Gavin MacLeod: la vita e la carriera

Il vero nome di Gavin MacLeod è Allan George See. Ha servito nella United State Air Force e poi si è trasferito a New York City per cercare di trovare lavoro come attore. Deve il suo d’arte a un personaggio chiamato Gavin protagonista di un film per la TV e alla sua insegnante di recitazione, Beatrice MacLeod.

Il suo debutto in TV avvenne nel 1957 nel dramma A Hatful of Rain (Un cappello pieno di pioggia) e l’anno successivo ebbe alcuni piccoli ruoli cinematografici. Il regista Blake Edwards lo scoprì e lo ingaggiò nella sua commedia cinematografica del 1959, Operazione sottoveste, con Cary Grant e Tony Curtis. Il suo successo in quel film lo portò a ottenere ruoli cinematografici e televisivi costanti e nel 1962, accettò il suo primo ingaggio nella serie televisiva di Ernest Borgnine, McHale’s Navy, conosciuta in Italia con il nome Un equipaggio tutto matto.

Gavin MacLeod lasciò quella serie per un piccolo ruolo nel film del 1966, The Sand Pebbles (Quelli della San Pablo) ma nonostante il successo di quel film, non riuscì a sfondare e per il resto degli anni ’60 partecipò da ospite in spettacoli televisivi ed ebbe solo piccoli ruoli in film quali Caccia di guerra (1962) di Denis Sanders e I guerrieri (1970) di Brian G. Hutton.

Le cose cambiano nel 1970, quando partecipò all’iconica sitcom, The Mary Tyler Moore Show, trasmessa in America dal 1970 al 1977, ed è grazie a quella serie che Gavin MacLeod fu nominato due volte per un Golden Globe come miglior attore non protagonista.

Quando lo show era ancora in onda MacLeod, ormai un’amata star televisiva, assunse il ruolo del capitano Stubing nella commedia romantica/drammatica The Love Boat che, pur non essendo acclamata dalla critica come il Mary Tyler Moore Show, fu un grande successo di ascolti, finendo addirittura nella top five della stagione 1980-81.

The Love Boat rese Gavin MacLeod una figura iconica della cultura pop, e l’attore finì per apparire nelle pubblicità delle compagnie di crociera per il resto della sua vita.

Nel 2013, ha pubblicato il libro, This Is Your Captain Speaking: My Fantastic Voyage Through Hollywood, Faith & Life che potete acquistare su Amazon.