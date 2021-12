Addio a Jimmy Rave: muore a 36 anni la giovane star del Wrestling

Brutte notizie per i fan del mondo del Wrestling. Nella giornata di ieri familiari, conoscenti e addetti ai lavori hanno purtroppo dovuto dire addio a Jimmy Rave, nome d’arte di James Michael Guffey. La giovane superstar, che in passato ha militato in diverse Compagnie tra cui TNA e Ring of Honor, si è purtroppo spenta a soli 36 anni.

Le sue condizioni di salute erano precarie già da diverso tempo. A causa di diverse dipendenze, infatti, al povero Jimmy erano state amputate entrambe le gambe e un braccio. La notizia della sua morte è stata data sui social dalla figlia e dall’agente, Bill Behrens.

Addio a Jimmy Rave

L’intera community del Wrestling si è unita attorno a commoventi messaggi di condoglianze per Jimmy e la sua famiglia. La TNA, federazione in cui fece il suo debutto nel 2002 per poi diventare uno dei pilastri della X-Dvision, gli ha dedicato un commovente post su Twitter.

We are deeply saddened to learn of the passing of James Guffey, otherwise known as Jimmy Rave. We offer our sincere condolences to his family & friends during this difficult time. Rave made his IMPACT debut in 2002 during The Asylum Years & became a mainstay of the X-Division. pic.twitter.com/43JId8rXuw — IMPACT (@IMPACTWRESTLING) December 13, 2021

Anche la Ring of Honor, federazione in cui ha militato dal 2003 al 2007 per poi tornarci nel 2009 e fare alcune apparizioni sporadiche nel 2013, ha voluto estendere le sue condoglianze. In ROH Rave era stato protagonista di una grande faida con Phil Brooks aka CM Punk.

Persino la All Elite Wrestling e diverse sue star come Eddie Kingston e Matt Hardy hanno voluto dedicargli messaggi di cordoglio, elogiandone le grandi doti umane. Anche il WWE Hall of Famer Mick Foley ha voluto condividere il suo doloro nell’aver appreso la terribile notizia.

Un anno davvero triste per il mondo del Wrestling, che nei mesi scorsi ha dovuto dire addio anche alla compianta Shannon “Daffney” Spruill. Anche noi di Cultura Pop vogliamo unirci all’intero Wrestling web nel commemorare la scomparsa del giovane Jimmy Rave.