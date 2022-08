Dopo le speculazioni degli ultimi mesi, arriva finalmente l’ufficialità del casting. Jeffrey Dean Morgan, noto al grande pubblico per il ruolo di John Winchester in Supernatural e di Negan in The Walking Dead, farà parte della quarta stagione di The Boys. Il suo ruolo sarà ricorrente all’interno del nuovo arco narrativo, ma al momento non si conoscono ulteriori dettagli in merito.

Jeffrey Dean Morgan nel cast di The Boys 4

Si tratta di una vera e propria Supernatural reunion all’interno della serie targata Amazon Prime Video. Eric Kripke è infatti lo showrunner di The Boys e Jensen Ackles, noto per il ruolo di Dean Winchester, è entrato nel cast della terza stagione come Soldier Boy. La serie nominata agli Emmy è basata fumetto best-seller del New York Times creato da Garth Ennis e Darick Robertson, qui in veste anche di executive producer. L’annuncio della quarta stagione è arrivato a giugno dopo il grande successo del weekend di lancio della terza.

Al momento non è stata confermato una possibile finestra di lancio. Sappiamo però che l’universo di The Boys si espanderà con uno spinoff (sempre vietato ai minori) ambientato nell’unico college americano esclusivamente per giovani supereroi e gestito da Vought International. I due show avranno un crossover, come annunciato da Eric Kripke. Nel frattempo vi ricordiamo che Jeffrey Dean Morgan tornerà nei panni di Negan anche nello spinoff di The Walking Dead Dead City, in arrivo nel 2023, assieme alla Megan di Lauren Cohan.

The Boys offre una versione divertente e irriverente di ciò che accade quando i supereroi – famosi come celebrity, influenti come politici e venerati come dèi – abusano dei propri poteri invece di usarli per fare del bene. Intenti a fermare i supereroi corrotti sono i The Boys, un gruppo di vigilanti che porta avanti un’impresa eroica per svelare la verità sui Seven e su Vought – la società multimiliardaria che gestisce questi supereroi e che copre tutti i loro sporchi segreti. È una lotta tra i “senza potere” e i “potentissimi”.