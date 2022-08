Grandi notizie per i fan di Love, Death and Robots. La serie TV vincitrice di ben nove Emmy è stata ufficialmente rinnovata da Netflix per una quarta stagione. L’annuncio è arrivato con un post sui social nella giornata di venerdì a soli tre mesi di distanza dal debutto della terza stagione sulla piattaforma.

Love, Death and Robots rinnovata per una quarta stagione

La prima stagione di Love, Death + Robots ha debuttato nel 2019 con ben 18 episodi autoconclusivi, riscuotendo da subito un buon successo di critica e pubblico. La seconda stagione, realizzata in maniera del tutto simile allo show originale, inclusa la presenza di uno stile estetico e artistico totalmente differente per ogni puntata, ha incluso una serie di “giganti nudi, demoni del Natale e robot impazziti”. La terza è invece arrivata su Netflix il 20 maggio (qui la nostra recensione).

Creata dal regista di Deadpool Tim Miller e David Fincher, Love, Death and Robots è una serie animata per adulti che segue i temi condivisi dal titolo e ogni episodio è un racconto unico e autonomo. Diventata subito popolare la serie ha ricevuto il plauso della critica per la sua animazione e scrittura “cyberpunk”. L’idea è nata ai due registi quando hanno voluto realizzare un film ispirato alla serie a fumetti Heavy Metal.

Love, Death + Robots Volume IV is a GO! ❤️ ☠️ pic.twitter.com/ciDBiZtp7Y — Netflix (@netflix) August 12, 2022

Mary Elizabeth Winstead, Samira Wiley, Michael B. Jordan, Joel McHale, Rosario Dawson, Gary Cole e Dan Stevens sono tra i numerosi attori che hanno preso parte al cast vocale della serie negli ultimi anni. Non è stata annunciata la finestra di lancio della quarta stagione. Nel frattempo vi ricordiamo che la Blur Studios, Compagnia di Tim Miller che ha realizzato Love, Death and Robots è al lavoro su un film animato basato su The Goon, serie a fumetti di Eric Powell e pubblicata da Dark Horse.