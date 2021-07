Adidas progetta delle cuffie a energia solare con una durata infinita

Adidas ha progettato delle cuffie nuove cuffie, chiamate cuffie RPT-02 SOL, eccezionali sia per la loro sofisticata tecnologia di ricarica 100% sostenibile e rispettosa del pianeta, sia perché utilizza non solo la semplice ricarica basata sull’energia solare, ma sono progettate per raccogliere energia da qualsiasi fonte di luce, anche dall’illuminazione interna di basso livello. Insomma, sembra qualcosa di assolutamente fantascientifico, ma vediamo più nei dettagli!

Le cuffie RPT-02 SOL: come funzionano

Adidas ha collaborato con la società svedese Exeger nel progettare le cuffie RPT-02 SOL che utilizzano una tecnologia chiamata Powerfoyle, un materiale innovativo cella solare che converte tutte le forme di luce in energia pulita, senza fine.

Il risultato è una carica completa che può durare per 80 ore senza alcuna esposizione alla luce aggiuntiva e, se le cuffie sono esposte a varie fonti di luce, la durata della batteria viene ulteriormente estesa o addirittura può diventare eterna, testuali parole della Exeger, auto ricaricando così le cuffie RPT-02 SOL e permettendo di ascoltare la musica all’infinito senza bisogno di pause.

Quindi, se l’uso dell’energia solare non è certo una novità nel mondo dell’elettronica portatile, Powerfoyle non ha bisogno di essere posta a contatto diretto con il sole e nemmeno della luce del giorno per fare pieno uso di quei preziosi raggi.

Lo Chief Product and Innovation Officer di Zound Industries ha dichiarato:

“La luce diretta del sole sarà la fonte più forte, ma anche l’illuminazione interna o, ancora meglio, averlo vicino alle finestre genererà energia. Le celle sono flessibili nella loro applicazione e non sono sensibili all’ombra come le celle solari tradizionali.”

Quando saranno disponibile queste cuffie e quanto costeranno? Adidas sta progettando di lanciare le cuffie RPT-02 SOL all’inizio del 2022, e il prezzo, naturalmente, non è a buon mercato. Le cuffie RPT-02 SOL costano infatti tra i 199-229 dollari e possono essere acquistate sul sito di Adidas.

