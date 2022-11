Andor, la nuova serie di Star Wars disponibile su Disney+, sta ricevendo apprezzamenti per la sua volontà di andare oltre i classici paradigmi narrativi della saga, seguendo l’esempio di Rogue One, il war movie del 2016 diretto da Gareth Edwards di cui Andor è un prequel. Dopo la tiepida accoglienza di prodotti come The Book of Boba Fett e Obi-Wan Kenobi, Andor si sta mostrando come una serie matura e pronta a mostrare lati inediti del franchise, sostenuta da un cast convincente in cui risalata Adria Arjona, attrice che interpreta Bix Caleen. La performance dell’attrice è stata apprezzata anche dai vertici di LucasFilm, al punto che arrivano notizie secondo cui Adria Arjona avrà altra apparizioni in Star Wars dopo Andor.

Dopo Andor, Adria Arjona potrebbe avere un futuro in Star Wars

Un report diffuso da Galactic Transmission conferma che l’attrice ha firmato un contratto che le consentirebbe di apparire in future produzioni del franchise. Una possibilità non solo confermata da un affidabile scooper come Daniel Richtman, ma sostenuta dalla certezza che la Arjona avrebbe firmata un accordo per sviluppare una propria serie, basata sulla figura di Bix Caleen. Al momento non ci sono informazioni su come questa collaborazione tra l’attrice e LucasFilm potrebbe evolversi.

Star Wars

In Andor, Adria Arjon interpreta Bix Caleen, una rottamatrice e meccanico che cerca di mantenere in piedi la propria attività su Ferrix, nonostante le rigide regole imposte del Settore Corporativo. Bix in passato ha avuto una relazione con Cassian, un rapporto che cerca di tenere nascosto al suo attuale compango, che rimane all’oscuro dei suoi rapporti con Luthen Rael, un mercante di antichità collegato alla nascente Ribellione.

Prima di recitare in Andor, Adria Arjona è stata apprezzata per i suoi ruoli True Detective 2 e in Narcos, comparendo anche nel cinecomic Morbius, nel ruolo di Martine Bancroft.

