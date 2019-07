Adrian diventa Adriano: contrordine Mediaset, ci sarà lo show dal vivo

Adrian tornerà su Mediaset ma diventa Adriano, Celentano grande protagonista di uno show dal vivo su Canale 5 il prossimo settembre.

Durante la presentazione del palinsesto della prossima stagione televisiva, Mediaset rivela cosa ne sarà di Adrian, controverso show animato scritto, prodotto, diretto e doppiato da Adriano Celentano, le cui ultime puntate sono previste su Canale 5 il prossimo settembre.

Ricordate che le indiscrezioni volevano il ritorno della sola serie animata sulla rete ammiraglia del biscione senza uno show dal vivo? Bene, dimenticatelo, perché direttamente da Pier Silvio Berlusconi, a capo del Gruppo Mediaset, arriva il contrordine: “Adrian tornerà, ma con una ‘O’ in più, diventando Adriano, e Celentano sarà sul palco con uno spettacolo incredibile.”

La speculazione dell’assenza di uno show live, venne lanciata dagli organi di stampa in seguito all’annuncio del Teatro Comploy di Verona, che sosteneva che né Mediaset né il Clan Celentano, avessero ripreso i contatti per le rimanenti puntate previste per l’autunno. Tuttavia ad oggi, non è ancora possibile scoprire se la situazione si sia sbloccata o se invece a Cologno Monzese abbiano preferito organizzare lo spettacolo altrove, quel che è certo è che ci sarà: “Penso sia palese dire che non siamo soddisfatti di come le cose siano andate la scorsa stagione televisiva, ed il primo a non esserne contento, crediamo sia proprio lui”, commenta Berlusconi Jr. in relazione al Molleggiato, che capriccioso si è limitato a comparire qua e là nel corso dello spettacolo facendo anche dell’ironia sulla sua assenza. “Tuttavia pensiamo che Adriano Celentano sia un grande personaggio, e crediamo sia giusto dargli una seconda possibilità. In questo momento sta lavorando ad un nuovo spettacolo, in cui sarà costantemente presente. La voglia che Adriano torni in scena e faccia ciò che doveva e voleva fare è tanta, quindi speriamo sia così.”

E così Adrian diventa Adriano, e la serie animata che tra fondali abbozzati, animazioni riciclate e dialoghi discutibili aveva scontentato e fatto discutere un po’ tutti, tornerà ma quasi come fosse una produzione collaterale, probabilmente relegata alla seconda serata in chiusura al live show.

Gli ultimi episodi Adrian sono previsti su Canale 5 per settembre 2019.