Adrien Brody sarà il protagonista della serie Jerusalem’s Lot, tratta da Stephen King

Sarà il premio Oscar Adrien Brody (Il pianista, Midnight in Paris) il protagonista della prossima serie gothic-horror Jerusalem’s Lot, tratta da un racconto breve di Stephen King pubblicato nella leggendaria collana A volte ritornano (Night Shift).

La storia di Jerusalem’s Lot è ambientata nel 1850 e vede per protagonista Charles Boon (Adrien Brody,appunto), il capitano che assieme ai tre figli ritorna nella terra dei sui antenati, nella piccola e sonnolenta città di Preacher’s Corners, nel Maine, dopo la morte in mare della moglie ed è immediatamente costretto a confrontarsi con i sordidi segreti della sua famiglia, tanto da combattere contro una oscurità sinistra che da generazioni perseguita i Boone.

E se gli showrunner saranno Jason e Peter Filardi, il produttore esecutivo della nuova serie è invece Donald De Line, nome già noto agli appassionati del genere per la sua collaborazione, qualche anno fa, con M. Night Shyamalan per la realizzazione della serie horror Wayward Pines.

Le riprese, prodotte dalla Epix, inizieranno a maggio 2020, in vista di un debutto previsto per l’autunno.

Il presidente di Epix Michael Wright ha dichiarato che:

La serie è una nuova versione intensa e assolutamente terrificante del classico horror gotico. Non vediamo l’ora di lavorare con l’incredibile team di Donald De Line e Jason e Peter Filardi, oltre al nostro fenomenale protagonista Adrien Brody… e, ovviamente, quando si parla di horror non si potrebbe chiedere di meglio rispetto al maestro Stephen King. Siamo elettrizzati di essere la casa produttrice di questo incredibile show.

Il 2019 è stato un anno decisamente fortunato per Stephen King che, dopo un controverso sequel di Shining, la dilogia su IT di Andy Muschietti, lo show televisivo Castle Rock e il Doctor Spleep di Mike Flanagan, vedrà presto ri-adattato non solamente il suo romanzo L’oscura Metà ma anche L’incendiaria, reboot cinematografico prossimamente diretto da Keith Thomas, regista della già attesa pellicola horror The Vigil con Dave Davis, Lynn Cohen e Fred Melamed.