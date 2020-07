Adventure Begins: il nuovo gioco da tavolo di D&D

È in arrivo un nuovo gioco da tavolo cooperativo targato Dungeons & Dragons: “Aventure Begins”. Prodotto da Hasbro in collaborazione con Wizards of the Coast, Adventure Begins è stato progettato come un modo divertente e veloce per far approcciare i nuovi giocatori al mondo di Dungeons & Dragons.

I giocatori potranno scegliere e personalizzare i propri personaggi prima di andare all’avventura attraverso le terre di Neverwinter dove si apriranno la strada a suon di battaglie fino ad affrontare il mostro che sta terrorizzando quelle terre.

Il livello di personalizzazione del gioco sarà abbastanza elevato, i giocatori potranno infatti decidere anche quale boss dovranno affrontare alla fine dell’avventura: il Beholder Felbris, il Gigante del Fuoco Orn, il Drago Verde Deathsleep o il Kraken. I giocatori di Adventure Begins potranno anche sperimentare cosa significhi essere un Dungeon Master: questo ruolo infatti passerà da giocatore a giocatore ad ogni turno.

I l contenuto della scatola di Adventure Begins



Dungeons & Dragons Adventure Begins sarà composto di: 4 mini-figure, 4 carte Boss, 4 dadi a 20 facce (D20), 1 dado a 10 facce per il Dungeon Master (D10), clip per segnare i danni, 4 tabelle per segnare la salute, 1 supporto in plastica per il deck, 20 tessere personaggio, 4 plance, 24 monete d’oro, 4 mazzi avventura, un mazzo di carte oggetto, 4 schede di riferimento, 8 carte zaino, 12 carte gatekeeper, una custodia per le parti del gioco e le regole.

L a Prevendita

La popolarità crescente di D&D ha fatto in modo che la Wizards of the Coast si concentrasse sempre più nel creare materiale che potesse essere utile per introdurre al gioco i nuovi giocatori. Il gioco da tavolo Adventure Begins colma abilmente il divario tra i giochi da tavolo e l’esperienza completa dei giochi di ruolo (RPG). Il gioco attualmente è in prevendita sul sito Hasbro Pulse ed Amazon per il prezzo di 24,99 Dollari, la data di uscita è prevista per il 1° Ottobre. Hasbro sul proprio sito ha anche pubblicato un video “How to Play” in cui mostra le regole del gioco.