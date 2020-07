Adventure Time: Distant Lands, annunciato lo speciale Obsidian per HBO Max

Adventure Time: Distant Lands tornerà con un altro speciale chiamato Obsidian su HBO Max. La Principessa Gommarosa e Marceline hanno un’altra occasione per brillare nello speciale dell’amato show di Cartoon Network.

Adventure Time ha, recentemente, avuto un panel al San Diego Comic-Con@Home. Durante l’evento virtuale hanno partecipato sia membri del cast che della troupe e si sono messi a parlare del nuovo speciale.

Adam Muto, produttore esecutivo e Olivia Olson, la voce di Marceline, hanno riferito di come questo speciale prenderà spunto dallo show di Cartoon Network e che il pubblico non noterà alcuna differenza tra prima e adesso nonostante il cambio di network:

“Ero davvero entusiasta quando ho letto la sceneggiatura. Penso che il modo in cui hanno eseguito la trama di Obsidian sarà davvero soddisfacente per i fan che finalmente riceveranno le risposte ad un sacco di domande. Penso che un grande arco per [Marceline] in Obsidian sia solo il modo per superare le barriere che ha messo in atto per se stessa”.

Olivia Olson ha poi aggiunto:

“Se guardi davvero Marceline come un personaggio, la sua storia è iniziata molto prima della sequenza temporale degli eventi di Finn e Jake, e così ha vissuto una vita di alti e bassi con persone diverse, le ha viste andare e venire e tutto ciò che questo comporta. Penso che abbia alzato le sue pareti davvero molto in alto per quanto lasci che le persone entrino nella sua vita. Decifra alcuni di questi temi, perché alla fine non può andare avanti con la Principessa Gommarosa se non affronta alcuni dei suoi problemi. “

Muto ha offerto anche alcuni pensieri su come il titolo sia una metafora che si lega al luogo dove si trova Marceline rispetto al finale di Adventure Time:

“Non è una metafora perfetta, ma è una metafora. L’ossidiana è un tipo di vetro naturale. Spiritualmente può essere protettivo e assorbire la negatività, ma può anche essere usato come materiale per le armi. In un certo senso ha quegli elementi che i personaggi dello show mostreranno in questo episodio.”

Il produttore ha poi aggiunto:

“L’ossidiana ha anche la proprietà di detergere e purificare dallo stress. Anche questo è speciale. Non doveva essere necessariamente un modo per controllare ogni evento della relazione tra la Principessa Gommarosa e Marceline, ma solo una sorta di istantanee per vedere da dove provenivano i loro vecchi stress e conflitti. Tuttavia ora vorremmo anche tenerne conto, quindi mostreremo come sarebbe la loro relazione tra un paio d’anni. Inoltre, avranno un grande momento romantico e tutto ciò che ne consegue. “

Ricordiamo che lo speciale di Adventure Time: Distant Lands dal titolo di Obsidian, al momento, non ha una data di uscita ufficiale.