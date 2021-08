HBO MAX, la piattaforma di streaming online di HBO, trasmetterà una serie spin-off di Adventure Time basata sulle avventure delle versioni gender-swap di Finn e Jake. Fionna e Cake saranno accompagnate da Simon Petrikov (Re Ghiaccio) in una serie lunga 10 episodi. Sarà presente un nuovo e potente nemico che proverà a mettere i bastoni tra le ruote alle due eroine mentre viaggeranno nei multiversi alla ricerca di loro stesse.

Adventure Time: uno spin-off su Fionna e Cake arriva su HBO MAX

Nel 2018 la serie originale di Adventure Time si è conclusa con un totale di 10 stagione e 283 episodi, la serie fin dalla sua prima stagione è stata subito acclamata dai fan di tutto il mondo che ne vedevano le potenzialità e la profondità delle tematiche trattate.

Non è la prima volta che vediamo Fionna e Cake all’opera, era già apparse durante la serie originale, ed erano riuscite ad appassionare e ad incuriosire tutti gli spettatori che volevano saperne di più e approfondire i due personaggi.

La nuova serie verrà prodotta da Cartoon Network con Adam Muto come direttore esecutivo e showrunner.

Billy Wee, vicepresidente senior di HBO Max ha dichiarato:

Adventure Time ha davvero rotto gli schemi e ha guadagnato legioni di fan appassionati nel processo. Siamo entusiasti di collaborare con i nostri amici di Cartoon Network Studios per continuare a innovare ed espandere l’universo di Adventure Time con questo team di livello mondiale.

Mentre Sam Register di Warner Bros. Animation e Cartoon Network Studios ha aggiunto:

Adventure Time ha infranto i confini ed è stato un brillante esempio di quanto possa essere di grande impatto la narrazione animata. Siamo entusiasti di collaborare con HBO Max per portare quella tradizione a nuovi livelli, terre e mondi magici.

Questo non è nemmeno il primo spin-off che va ad arricchire l’universo narrativo di Adventure Time, sono già usciti episodi speciali da un’ora e alcuni videogiochi. C’è molta attesa e curiosità per questo che sembra essere uno dei progetti più importanti per il futuro della serie.

Tuttavia ancora non si hanno informazioni specifiche sulla data di uscita degli episodi.