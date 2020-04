Adventures in Neverland, su Kickstarter approda il gioco su Peter Pan

È disponibile su Kickstarter la campagna crowdfunding per il finanziamento di Adventures in Neverland, gioco da tavolo ispirato a Peter Pan. Adventures in Neverland, ideato da Bas Damoiseaux, Bart Latten e Vicky Swers, sarà un gioco da tavolo di tipo narrativo (story-based) in cui i giocatori, da 2 a 4, vestiranno i panni dei personaggi di Peter Pan e saranno impegnati in diverse avventure sull’Isola che non c’è.

Ogni partita di Adventures in Neverland sarà suddivisa in turni (con una durata complessiva di 30 minuti a giocatore), durante i quali ogni giocatore avrà a disposizione tre azioni, da utilizzare per esplorare l’isola e portare avanti la propria storia. Il gioco prevederà sia una modalità competitiva sia una modalità cooperativa.

Adventures in Neverland prometterà partite sempre diverse dalle precedenti, poiché la storia evolverà seguendo le scelte operate dai giocatori, similmente a ciò che accade nei giochi di tipo legacy. I giocatori potranno vivevere la propria avventura interpretando Peter Pan, il capitano Giacomo Uncino, Wendy Darling, Spugna, Giglio Tigrato o Campanellino. L’avventura non sarà l’unico aspetto a mutare durante le partite di questo gioco, anche i personaggi avranno la possibilità di progredire accumulando punti esperienza e apprendere nuove abilità, guadagnare il supporto di nuovi alleati o acquisire oggetti speciali.

Sarà possibile sostenere Adventures in Neverland attraverso diversi pledge a partire dalla cifra simbolica di 5 euro, che darà diritto di accesso al sistema del pledge manager, fino a 110 euro, pledge riservato ai negozianti.

Per assicurarsi una copia del gioco base basterà scegliere il pledge “Pioneer” (55 euro) che darà diritto ad una copia del gioco in edizione standard. Salendo di prezzo il pledge “Explorer” (75 euro) darà diritto a ricevere l’edizione deluxe del gioco arricchita da componenti come token e miniature. Il livello successivo, “Adventurer” (85 euro), darà diritto ad una copia dell’edizione standard arricchita da ben 6 mazzi di carte extra. Per finire il livello “Dreamer” (99 euro) conterrà l’edizione deluxe ed i mazzi di carte aggiuntivi.

Al momento dell’acquisto sarà possibile scegliere la lingua del gioco tra inglese, olandese e spagnolo.

L’obiettivo della campagna è stato fissato a 60.000 euro ed è stato superato raccogliendo una cifra tale da sbloccare diversi stretch goal. Chi volesse sostenere questo progetto avrà tempo fino al 27 maggio 2020. La consegna delle ricompense è attesa per marzo 2021. Per tutte le informazioni su Adventures in Neverland e per sostenere la campagna Kickstarter potete visitare la pagina del progetto.