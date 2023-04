Il debutto della All Elite Wrestling in UK era stato confermato mesi fa, ma nessuno si sarebbe mai aspettato un evento di tale caratura. Nella puntata di Dynamite di ieri sera Tony Khan ha annunciato che domenica 27 agosto, in diretta dal Wembley Stadium di Londra, si terrà All In. Si tratta della prima volta in oltre 30 anni che uno show di wrestling verrà trasmesso nello stadio più importante d’Inghilterra. Ed è senza dubbio una notizia storica per la AEW.

La AEW debutta a Londra con All In

L’Inghilterra è uno dei mercati più importanti nel mondo del pro wrestling e al momento l’AEW è la compagnia numero uno sulle TV inglesi. Vogliamo che il nostro debutto in quel di Londra sia epico e non c’è modo migliore che farlo al Wembley Stadium. Sarà senza dubbio uno degli eventi più grandi nella storia della AEW. In questo mese si festeggiano 100 anni di Warner Bros. e 100 anni di Wembley Stadium, quindi non c’era occasione migliore per realizzare All In a Londra.

Queste le dichiarazioni entusiaste del CEO Tony Khan. Come diramato nella nota stampa, All In London rappresenterà un vero e proprio ritorno a casa per stelle britanniche come Pac, Jamie Hayter, Nigel McGuiness e Saraya. I biglietti saranno disponibili a partire dal 5 maggio su Ticketmaster.co.uk, ma i fan in Inghilterra possono già registrarsi per accedere a un’esclusiva prevendita. I legami della famiglia Khan con il mondo britannico non finiscono qui: Shahid Khan, padre di Tony Khan, è infatti il chairman del Fulham Football Club che ha ottenuto la promozione all’English Premier League a seguito di vittorie riportate proprio al Wembley Stadium.

#AEW’s highly anticipated UK debut will take place at the iconic @wembleystadium on Sunday, August 27! Tickets for AEW: All In London go on sale Friday, May 5 at 9am BST. Fans can pre-register now for early access to purchase tickets at https://t.co/YIOZYIJTET pic.twitter.com/JEeMlu4LAV — All Elite Wrestling (@AEW) April 6, 2023

Dove seguire la AEW

Vi ricordiamo che la programmazione settimanale della AEW è visibile in Italia su Sky Sport. I PPV vanno invece in onda su Sky Primafila.