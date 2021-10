AEW: annunciato un grande match per il “Buy In” di Rampage

Questa sera AEW e WWE andranno testa a testa per la prima volta dal finire dello scontro tra Dynamite e NXT. Il secondo show della Compagnia di Tony Khan, Rampage, sarà infatti in diretta competizione con SmackDown.

Un’occasione ghiotta per sfoderare l’artiglieria pesante ed è per questo che è stato annunciato un grandissimo match: Bryan Danielson contro Minoru Suzuki. I due si daranno battaglia nel “Buy In” di Rampage, che andrà in onda gratuitamente su YouTube prima della messa in onda della puntata.

Gli ultimi trenta minuti di SmackDown saranno trasmessi nella stessa fascia oraria serale di Rampage e toccherà agli spettatori decidere quale show guardare. Una situazione che per certi versi ricorda i grandi fasti della Monday Night War tra WWF e WCW negli anni ’90.

Scontro diretto tra AEW Rampage e WWE SmackDown

Sin dal suo debutto shock in occasione di All Out, Bryan Danielson ha dimostrato al mondo intero di essere tornato il grande wrestler di un tempo, portando allo stremo l’attuale campione mondiale Kenny Omega in uno spettacolare match disputatosi a Grand Slam.

Lo stesso Danielson che fino a pochi mesi fa era impegnato in WWE con il ring name Daniel Bryan e, ironia della sorte, il suo ultimo incontro alla corte di Stamford risale proprio a una puntata di SmackDown.

Questa sera lo show blu sarà trasmesso su FS1 anzichè FOX per via dei play-off della MLB e durerà ben due ore e mezza. Nel piatto tanta carne al fuoco tra cui un faccia a faccia tra Brock Lesnar e Roman Reigns in vista di Crown Jewel, un match tra Becky Lynch e Sasha Banks, e le finali del King of the Ring e Queen of the Ring.

Vi ricordiamo che è possibile seguire la AEW ogni settimana con commento in italiano affidato alla coppia composta da Salvatore Torrisi e Moreno Molla (già nostri ospiti della prima puntata di Ringside, il format twitch di Cultura Pop dedicato al wrestling) su Sky. Dynamite va in onda ogni venerdì alle 19 su Sky Sport Arena mentre Rampage va in onda lunedì alle 23 sempre su Sky Sport Arena.