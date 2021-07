AEW Dynamite – Road Rager, debutta a sorpresa un ex-WWE

Grande, grandissimo ritorno on the road per la AEW che con AEW Dynamite – Road Rager confezionano una puntata del loro show settimanale di punta solidissima che oltre a far registrare entusiasmanti match mette a referto anche, a sorpresa, un debutto a sorpresa di un ex-atleta in forze alla WWE fino a poche settimane fa. Vi ricordiamo che sarà possibile vedere AEW Dynamite – Road Rager con commento in italiano affidato a Salvatore Torrisi e Moreno Molla su Sky Sport a partire da venerdì alle 22. Infine ricordiamo che l’evento si è svolto al James L. Knight Center di Miami, Florida ed è stato il primo evento fuori dal Daily’s Place di Jacksonville, Florida, per la AEW dopo oltre un anno e mezzo di permanenza in sicurezza nel suo quartier generale che pure aveva iniziato ad accogliere il pubblico.

AEW Dynamite – Road Rager, i risultati

SOUTH BEACH STRAP MATCH: Cody Rhodes vs QT Marshall

VINCITORE: Cody Rhodes

6-MAN TAG TEAM MATCH: Jake Hager, Santana & Ortiz vs Wardlow & gli FTR

VINCITORI: Wardlow & gli FTR

Faccia a faccia fra MJF e Chris Jericho. MJF concederà un match a Chris Jericho se questi batterà 5 avversario, scelti da MJF che sceglierà anche la stipulazione, consecutivamente. Il finale è ovviamente pirotecnico:

Andrade El Idolo vs Matt Sydal:

VINCITORE: Andrade El Idolo.

Molto buono, anche se un po’ farraginoso, il debutto di Andrade El Idolo in AEW che ha goduto anche di un buon pop del pubblico pur partendo come heel. L’ex-La Sombra ha bisogno forse ancora di qualche match di rodaggio per eliminare dal suo sistema lo stile WWE e ritornare al chain wrestling che lo aveva reso celebre. Ricordiamo che Andrade El Idolo affronterà, il prossimo 14 agosto, Kenny Omega per il AAA Mega Championship all’evento AAA Triplemania.

MIXED TAG TEAM MATCH: Orange Cassidy & Kris Statlander vs Blade & Bunny:

VINCITORI: Orange Cassidy & Kris Statlander

AEW WORLD TAG TEAM CHAMPIONSHIP STREET FIGHT MATCH: Young Bucks vs Penta El Zero Miedo & Eddie Kingston.

VINCITORI: Young Bucks

Main event assolutamente spettacolare con alcuni spot che hanno riportato alla mente la primissima ECW. Eddie Kingston si dimostra ancora una volta un performer di altissimo livello scandendo il ritmo di un match che hanno visto alternarsi momenti da classico street fight old school ad altri spettacolari in puro stile high flying.

AEW Dynamite – Road Rager, il debutto a sorpresa

Vera sorpresa della serata è stato però il debutto di Malakai Black aka Tommy End aka Aleister Black, rilasciato da poche settimane dalla WWE che esordisce attaccando Arn Anderson e Cody Rhodes:

A quanto pare Black ha sfruttato una clamorosa falla nel contratto che lo legava alla WWE in cui non compariva la ormai famosa clausola che vieta agli atleti rilasciati di non competere per almeno 90 giorni. Un debutto davvero fortunato visto anche il pop ricevuto dal pubblico.

