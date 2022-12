Dopo le voci circolate in rete negli ultimi mesi, arriva la conferma direttamente dal “Padrino” Salvatore Torrisi. Il commentatore nostrano ha infatti annunciato sui social che SKY Sport ha rinnovato il contratto per mantenere i diritti televisivi della AEW in Italia anche per il 2023. Chiara testimonianza di come l’emittente italiana sia rimasta soddisfatta dagli ascolti della compagnia di Tony Khan.

AEW e SKY Sport di nuovo assieme per tutto il 2023 in Italia

Andando nello specifico, i dettagli dell’accordo AEW – SKY Sport per il 2023 prevedono la messa in onda di Dynamite, Rampage, gli specials TNT (Battle of the Belts su tutti), e cinque PPV in diretta (anche Forbidden Door). I giorni e gli orari di programmazione saranno divulgati prossimamente sui canali social di Salvatore Torrisi. Il commentatore ha voluto ringraziare su Facebook tutti i fan per il sostegno incondizionato che ha permesso di raggiungere questo incredibile traguardo.

Dall’accordo si evince come Forbidden Door, PPV che ha visto atleti della AEW lottare contro atleti della New Japan Pro-Wrestling, avrà una seconda edizione. Al momento l’ultimo grande evento dell’anno in casa AEW è stato Full Gear, svoltosi lo scorso novembre, che ha visto nel main event MJF battere Jon Moxley e diventare nuovo campione del mondo.