A poche settimane dal PPV All Out, sicuramente l’evento più importante della storia della federazione contrassegnato non solo dal ritorno sul ring di CM Punk ma anche dall’arrivo di ben due atleti di altissima caratura come Bryan Danielson e Adam Cole, la AEW è pronta nuovamente a stupire con AEW Grand Slam ovvero l’evento che si dipanerà la prossima settimana nelle puntate di Dynamite e Rampage. L’evento è pari ad un PPV per importanza e match annunciati sancendo il debutto della AEW nell’area metropolitana di New York, storicamente un feudo della rivale WWE.

AEW Grand Slam andrà infatti in scena dall’Arthur Ashe Stadium situato a Flushing Meadows–Corona Park nel Queens e location degli US Open di tennis. Lo stadio ha una capacità di circa 23.ooo spettatori, se dovesse andare sold-out, come accadrà con molta probabilità, potrebbe essere l’evento più grande in assoluto per la federazione di Tony Khan.

AEW Grand Slam: Omega vs Danielson e tutti i match annunciati

Si parte nella notte italiana fra mercoledì 22 e giovedì 23 con AEW Grand Slam Dynamite (la puntata verrà trasmessa venerdì alle 19 su Sky Sport Arena con commento in italiano di Salvatore Torrisi e Moreno Molla) in cui spicca un main event, che sottolineamo non è valevole per l’AEW World Heavyweight Title, ma che comunque di fatto un dream match: Kenny Omega vs Bryan Danielson.

Ecco la card completa:

Singles Match:

Brian Pillman Jr. vs. MJF

Singles Match:

Malakai Black vs. Cody Rhodes

Tag Team Match:

Sting and Darby Allin vs. FTR (Cash Wheeler and Dax Harwood) con Tully Blanchard

AEW Women’s World Championship Match:

Dr. Britt Baker, D.M.D. (C) con Rebel vs. Ruby Soho

Singles Match:

Kenny Omega con Don Callis vs. Bryan Danielson

Nella notte italiana fra venerdì 24 settembre e sabato 25 andrà invece in onda AEW Grand Slam Rampage (la puntata verrà trasmessa lunedì alle 23 su Sky Sport Arena con commento in italiano di Salvatore Torrisi e Moreno Molla). La puntata sarà decisamente speciale non solo perché durerà ben 2 ore ma anche perché la card si presenta ricchissima in cui spicca il primo match televisivo di CM Punk dopo ben 7 anni.

Eccovi la card completa:

Six-men tag team match:

Superkliq (Adam Cole & The Young Bucks) vs. Christian Cage & Jurassic Express (Jungle Boy and Luchasaurus)

Tag Team Match:

The Inner Circle (Chris Jericho & Jake Hager) vs. Men of the Year (Scorpio Sky & Ethan Page) con Dan Lambert

Singles Match:

CM Punk vs. Powerhouse Hobbs con Taz

Lights Out Tag Team Match:

Suzuki-gun (Minoru Suzuki & Lance Archer) vs. Jon Moxley & Eddie Kingston

Eight-Men Tag Team Match:

Lucha Brothers (Penta El Zero Miedo & Rey Fénix) con Alex Abrahantes e Santana and Ortiz vs. Private Party (Isiah Kassidy & Marq Quen) e The Butcher and The Blade con Matt Hardy & The Bunny

Singles Match:

Anna Jay vs. Penelope Ford

AEW: la programmazione su Sky Sport

Vi ricordiamo che è possibile seguire la AEW ogni settimana con commento in italiano affidato alla coppia composta da Salvatore Torrisi e Moreno Molla (già nostri ospiti della prima puntata di Ringside, il format twitch di Cultura Pop dedicato al wrestling) su Sky. Dynamite va in onda ogni venerdì alle 19 su Sky Sport Arena mentre Rampage va in onda lunedì alle 23 sempre su Sky Sport Arena.

AEW: una nuova esperienza di wrestling

Puntando su incontri al cardiopalma e di grande impatto, la AEW offre ai fan atletismo e statistiche sportive. I lottatori hanno anche la libertà di esprimere la propria personalità e mettere in risalto le loro capacità atletiche. Introducendo per la prima volta in assoluto le statistiche nel wrestling, la AEW aumenta la posta in gioco per i suoi incontri e aumenta il coinvolgimento dei fan tenendo traccia delle vittorie e delle sconfitte di ogni lottatore nel loro percorso durante l'anno solare.