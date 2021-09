After 3: poster, trailer in italiano e data di uscita del film esclusivo Amazon Prime Video

Amazon Prime Video ha svelato oggi il poster ufficiale e il trailer del drama romantico young-adult Amazon Exclusive After 3 (acquistate I romanzi di After 3: Come mondi lontani – Anime perdute in edizione speciale con poster qui su Amazon). Il film vedrà come protagonisti Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin.

After 3: il poster e il trailer ufficiale del film

In After 3 ritroviamo Tessa alle prese con un nuovo, entusiasmante capitolo della sua vita, ma mentre si prepara a trasferirsi a Seattle per il lavoro dei suoi sogni, la gelosia e il comportamento imprevedibile di Hardin raggiungono il culmine e minacciano di porre fine alla loro intensa relazione. La situazione si complica ancora di più quando il padre di Tessa torna e vengono alla luce rivelazioni scioccanti sulla famiglia di Hardin. Alla fine, Tessa e Hardin dovranno decidere se varrà la pena lottare per il loro amore o se sarà giunto il momento di separarsi. Ecco il poster ufficiale di After 3:

After 3 vede protagonisti Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin alla guida di un cast corale che comprende Louise Lombard, Rob Estes, Arielle Kebbel, Chance Perdomo, Frances Turner, Kiana Madeira, Carter Jenkins, Mira Sorvino, Stephen Moyer, Angela Sari, Atanas Srebrev e Anton Kottas. Il film è diretto da Castille Landon e prodotto da Jennifer Gibgot (17 Again, Step Up), Brian Pitt, Aron Levitz di Wattpad, Nicolas Chartier e Jonathan Deckter di Voltage Pictures, Mark Canton (Den of Thieves, 300) di CalMaple e Courtney Solomon (Cake, An American Haunting). Produttori esecutivi del film sono Andrew Panay e Eric Lehrman.

Infine, ecco il trailer ufficiale di After 3 completamente doppiato in italiano:

After 3 sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia dal 29 ottobre.

