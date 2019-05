Agatha Christie – Death on the Cards: un card game nel mondo del giallo

Modiphius Entertainment annuncia Agatha Christie - Death on the Cards, un nuovo card game basato sui libri di Agatha Christie. L'assassino è tra voi, riuscirete a smascherarlo?

Vi piacerebbe essere protagonisti di una storia di Agatha Christie? Se la risposta è si, molto presto, grazie a Modiphius Entertainment potrete assecondare questo vostro desiderio.

Agatha Christie – Death on the Cards sarà un gioco di carte di investigazione, per 2-6 persone, ad opera del Dr Tomas Rawlings. Il gioco sarà adatto sia a giocatori non abituali che per quelli esperti, la sua natura conviviale, infatti, lo renderà ideale per essere giocato in quei contesti trasversali, come le riunioni familiari e le serate con gli amici che non amano i giochi di società complessi.

In Agatha Christie – Death on the Cards gli elementi principali saranno la tensione, il mistero e la deduzione.

I giocatori dovranno collaborare per risolvere un misterioso omicidio, utilizzando le loro doti deduttive per scoprire il colpevole e evitarne la fuga. Non tutto però è quello che sembra, poiché nel passato di ogni giocatore, saranno celati degli oscuri segreti da non rivelare e l’assassino sarà proprio uno dei giocatori. Chi ricoprirà questo ruolo dovrà essere abbastanza scaltro da depistare gli altri per non farsi scoprire e riuscire a farla franca.

Il mazzo di carte di Agatha Christie – Death on the Cards sarà composto da 80 carte illustrate che riprenderanno, per la gioia degli appassionati di queste storie immortali, i personaggi e le scene iconiche dei vari libri della celebre giallista. I giocatori potranno così avere l’occasione di ritrovare nel gioco Hercule Poirot, Miss Marple, Harley Quin e Mr Satterthwaite, Parker Pyne, Lady Eileen ’Bundle’ Brent, Tommy e Tuppence e Ariadne Oliver.

Il mazzo di gioco si comporrà di 18 carte segreto, 25 carte detective, 22 carte evento, 4 carte subdole, 10 carte “Non così in fretta” e 1 carta L’assassino fugge!.

Agatha Christie – Death on the Cards sarà messo in commercio questo Natale, giusto in tempo per animare i pranzi di famiglia.