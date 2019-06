Age of Samurai: Netflix al lavoro sul Trono di Spade giapponese

Age of Samurai è la nuova serie kolossal Netflix girata tra Giappone, America e Canada, promettendo di diventare la risposta giapponese a Game of Thrones.

Dopo Marco Polo e The Crown, Netflix sta preparando la sua prossima serie kolossal, Age of Samurai: Battle for Japan, che promette diventerà Il Trono di Spade giapponese.

Girata tra Giappone, Stati Uniti e Canada, la docuserie di stampo drammatico ambientata oltre quattrocento anni fa, racconterà di come differenti clan di signori feudali sparpagliati lungo tutto il paese riuscirono nell’impresa incredibile di unificare il Giappone sotto un unico vessillo, partendo dal punto di vista di Masamune Date, il più famoso samurai che la storia ricordi. A differenza della serie HBO ispirata ai romanzi di finzione scritti da George R.R. Martin, la serie Netflix promette una grande accuratezza storica nel riportare le furiose battaglie tra i clan per la supremazia.

Infatti, nonostante siano assenti elementi sovrannaturali e fantastici, la serie farà del suo punto forza gli istrionici e leggendari guerrieri samurai passati alla storia, come per l’appunto l’intrepido ed inarrestabile Masamune Date, conosciuto come “Il Drago con un Solo Occhio”. Si narra che questo evocativo epiteto se lo sia guadagnato strappandosi da solo un occhio nel disperato tentativo di salvarsi dal vaiolo che l’aveva infettato. Da sempre armato da un grande spirito combattivo, all’età di diciassette anni Date è succeduto al padre ed ha brutalmente ucciso suo fratello minore per assicurarsi la linea di successione mentre migliorava le proprie capacità ed acquisiva sempre più potere battaglia dopo battaglia a fianco dei più grandi e potenti signori della guerra dell’Epoca Edo. La mitologia del personaggio divenne così famosa in occidente che si dice che l’iconico elmo nero che il samurai vestiva in battaglia finì col diventare l’ispirazione primaria per il casco di Darth Vader nella saga di Star Wars.

Le riprese della prima stagione della serie viluppata da Cream Production si trovano già in fase avanzata, al punto che i primi episodi sarebbero previsti sulla piattaforma streaming per la fine del 2019. Massimo riserbo è invece mantenuto sul cast coinvolto, non mancheremo di aggiornarvi.