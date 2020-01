Age of Sigmar: un set introduttivo e due nuovi Battletomes in arrivo a Gennaio

Anno nuovo, nuovi campi di battaglie!

Questo sembrerebbe essere il pensiero alla GW, casa di produzione inglese nota per Warhammer 40,000 e Age of Sigmar.

Infatti è di ieri la notizia che la suddetta azienda rilascerà presto sul mercato tre nuovi prodotti relativi al suo wargame fantasy.

E mentre due saranno destinati ai veterani del gioco, l’altro sarà invece un vero e proprio starter set dedicato a chi ancora non ha avuto modo di provarlo.

A fare da apripista per chi volesse avvicinarsi a questo mondo sarà una vera e propria scatola delle meraviglie: Age of Sigmar (Guerra tra le nuvole). Questo set introduttivo permetterà di schierare una piccola armata di Tzeentch contro le forze dei Kharadron Overlords.

Dal sito GW:

Entra in una battaglia di follia, etere e magia in Aether War – un’enorme scatola di gioco che mette a confronto in battaglia gli ingegnosi Kharadron overlords contro gli insidiosi discepoli di Tzeentch in una feroce guerra aerea! Scopri le lande della Spiral Crux, assembla i tuoi eserciti e combatti nei cieli sovrastanti!

Questo set contiene due eserciti di miniature ad un costo inferiore a quello necessario per l’acquisto separato e include due personaggi attualmente ottenibili solo tramite questa battlebox: l’Endrinmaster in Dirigibile Suit e il magister su disco di Tzeentch. Sarai in grado di assemblare due eserciti giocabili e avrai a disposizione una mini-campagna con 3 scenari di battaglia narrativi.

Sono inoltre presenti delle regole speciali per i combattimenti aerei che possono essere utilizzate sia con i modelli qui presenti che con il resto dei tuoi modelli in modo da aggiungere nuove sfide strategiche alle tue battaglie; inoltre il materiale di ambientazione incluso ti permetterà di approfondire la conoscenza della continua battaglia del realm of Metal. Sia che tu sia al tuo primo esercito, sia che tu voglia espanderne uno già presente (o iniziarne uno nuovo) questo set è perfetto per trascorrere qualche serata di gioco in compagnia di un amico

All’interno di questo set troverai 18 miniature in plastica:

Kharadron Overlords: 1x Endrinmaster with Dirigible Suit, un modello esclusivo di questo set, il leader perfetto per la tua flotta aerea

6x Skyriggers –montabili come Endrinriggers o Skywardens

1x Grundstok Gunhauler – una piattaforma armata mobile e veloce che potrai equipaggiare con il cannone che preferisci.

Discepoli di Tzeentch:1x Magister on Disc of Tzeentch – un maestro della magia volante, al momento disponibile solo in questo set

6x Tzaangor Enlightened/Skyfires – uomini bestia a cavallo di disci armat di lance e archi dalla lunga portata

3x Screamers of Tzeentch – bestie demoniache volanti capaci di fare a pezzi i nemici con brutali attacchi radenti.

Oltre alle miniature, in questo set saranno inclusi anche: il libro Aether War (41 pagine, oltre a fornire informazioni sull’ambientazione, include illustrazioni, piani di battaglia e regole per il combattimento aereo), nuove Carte Warscroll utilizzabili come riferimenti rapidi alle regole delle miniature incluse nel set, carte Obiettivi Segreti per tenere sotto controllo gli obiettivi dei Discepoli di Tzeentch e delle ricompense da essi ottenute e, infine, un foglio di segnalini in cartone di token double-face per tener traccia di eventuali effetti persistenti.