Aggiornamenti su The Mandalorian 3 e The Book of Boba Fett

Il finale della seconda stagione di The Mandalorian sta creando non poca confusione fra i fan e gli appassionati di Star Wars. Avremo davvero una serie spin-off con protagonista Boba Fett oppure la scena post-titoli di coda è stata solo un teaser per la prossima stagione? Ecco gli ultimi aggiornamenti non ufficiali su The Mandalorian 3 e The Book of Boba Fett.

Ad intervenire infatti è stato via twitter Paul Bateman, ex-concept artist della Lucasfilm, e insider abbastanza attendibile sui progetti legati al franchise il quale si è sbilanciato, sottolineando come le sue parole non siano da prendere come dichiarazioni ufficiali, che da quello che ha potuto capire The Mandalorian 3 e The Book of Boba Fett verranno girate separatamente ma potrebbero uscire quasi contemporaneamente.

Inoltre Bateman conferma che Pedro Pascal avrebbe già firmato per The Mandalorian 3.

As I understand it – #thebookofbobafett and #TheMandalorian Season 3 have differing shooting schedules, despite potentially releasing around the same date, in addition Pedro Pascal has confirmed he's signed aboard for the third season, consequently…. — Paul Bateman (@PaulRMQ) December 20, 2020

ATTENZIONE LA SEGUENTE NEWS CONTIENE SPOILER SUL FINALE DELLA SECONDA STAGIONE DI THE MANDALORIAN!

Su Disney+ potete vedere tutti i primi episodi della prima stagione di The Mandalorian, una serie di documentari sul tema e dal 30 Ottobre guardare la seconda stagione!! Per iscrivervi al servizio di Streaming Disney+ sia con abbonamento mensile sia annuale scontato potete utilizzare questo link!

Il ritorno di Boba Fett in The Mandalorian

Boba Fett è tornato nella scena finale del nono episodio di The Mandalorian, Lo Sceriffo, con il volto invecchiato e ferito di Temuera Morrison. Tuttavia questo ritorno in scena, e la sua conseguente alleanza, non ha chiarito uno dei misteri che aleggiano da sempre intorno al personaggio: come ha fatto il mandaloriano a sopravvivere alla famelica morsa del Sarlacc a cui era stato dato in pasto?

ATTENZIONE LA SEGUENTE NEWS CONTIENE SPOILER SUL FINALE DELLA SECONDA STAGIONE DI THE MANDALORIAN!

Boba Fett è fondamentale nell’assalto di Din Djarin alla nave di Moff Gideon tuttavia nel corso dell’episodio non vediamo più né lui né Fennec Shand combattere direttamente preferendo invece prima fare da esca e poi allontanarsi nell’iperspazio.

Li ritroviamo entrambi alla fine dell’episodio, per la precisione dopo i titoli di coda. Sono infatti loro i protagonisti dell’incredibile scena che si conclude con quello che ha tutta l’aria di essere il titolo della già vociferata serie dedicata proprio a Boba Fett.

Boba Fett – nuova serie o The Mandalorian 3?

I realtà sono parecchi giorni che i siti di gossip e di insider riportano insistentemente le voci dell’inizio dei lavori su una serie prequel su Boba Fett con tanto di candidato per il ruolo di protagonista individuato in Jordan Bolger (Peaky Blinders).

Perno della serie, o almeno della prima stagione, sarebbe mostrare come Fett sia sopravvissuto al sarlacc e cosa abbia fatto negli anni trascorsi prima dell’incontro in The Mandalorian.

Tuttavia un’altra voce, che ha preso quota nelle ultime ore, è quella riguardante The Mandalorian Stagione 3 che sarebbe sottotitolata The Book of Boba Fett e sarebbe incentrata su una sorta di guerra civile mandaloriana vista anche la conclusione dell’arco narrativo di Grogu e la sotto trama, lasciata in sospeso, riguardante Bo-Katan, Mando e la Dark Saber.

Su Disney+ potete vedere tutti i primi episodi della prima stagione di The Mandalorian, una serie di documentari sul tema e dal 30 Ottobre guardare la seconda stagione!! Per iscrivervi al servizio di Streaming Disney+ sia con abbonamento mensile sia annuale scontato potete utilizzare questo link!

Attendiamo conferme ufficiali!