Non c’è alcun dubbio sul fatto che Nicolas Cage abbai vissuto una vera e propria rinascita negli ultimi anni, tornando a essere uno dei volti più richiesti di Hollywood. Di recente il regista Adam Wingard ha fornito nuovi aggiornamenti sul sequel di Face/Off, film del 1997, spiegando di volere a tutti i costi il ritorno in scena del noto attore.

Aggiornamenti sul sequel di Face/Off

Per chi non ricordasse la trama, in Face Off Nicolas Cage e John Travolta interpretano un mafioso e un poliziotto che, oltre a scambiarsi i ruoli, si scambiano i propri volti. Intervistato di recente ai microfoni di Empire, Wingard ha spiegato di essere al lavoro sulla sceneggiatura del sequel:

“Poso dire che si tratta di una delle sceneggiature più sfidanti su cui abbia mai lavorato. Tutto il team vuole che il sequel possa onorare quanto visto nel primo film senza scadere nel ridicolo o nel banale. In altre occasioni gli studios avrebbero optato per un attore più giovane e belloccio, ma Nicolas Cage è tornato alla ribalta negli ultimi anni e non si fa che parlare di lui. Prima ancora che girasse Pig, abbiamo inteso il sequel come un film di Nicolas Cage. Adesso è l’unica strada percorribile”.

Al momento non si conosce ancora la data di uscita nè il resto del cast. Il sequel di Face Off era stato annunciato nel 2019, ma la scelta di Adam Wingard alla regia è stata resa pubblica soltanto l’anno scorso.

Nel frattempo vi ricordiamo che Nicolas Cage, dopo aver interpretato un film su se stesso, vestirà i panni di Dracula in Renfield, nuovo film ispirato al mito del leggendario vampiro. Al centro di questa nuova trasposizione del classico di Bram Stoker realizzato dal regista Chris McKay (The Tomorrow War) vedremo il servitore inglese del vampiro, Renfield, interpretato da Nicholas Hoult (Mad Max: Fury Road, X-Men: First Class).